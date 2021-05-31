 

Ученые могут разгадать тайну происхождения Великой пирамиды в Египте с помощью Библии

31.05.2021, 21:26, Разное
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Ученые могут разгадать тайну происхождения одного из величайших чудес Древнего мира. Речь идёт о Великой пирамиде в Гизе, секрет построения которой можно будет узнать с помощью Библии и археологических ценностей Иерусалима.
Великая пирамида Гизы является одной из наиболее загадочных и чудесных вещей в мире. Многие исследователи никак не могли узнать, каким образом древним египтянам удалось создать такое грандиозное архитектурное сооружение. Пирамида была возведена с идеальной симметричностью и инженерной точностью. На протяжении почти 4000 лет пирамида была самым высоким искусственным сооружением в мире, ее высота составляла 146,6 метров, а основание – 230 квадратных метров.

Совершенная сложность и величие Великой пирамиды заставили многих усомниться в ее происхождении. Популярная, хотя и опровергнутая, теория утверждает, что пирамида была построена армией рабов, работавших для фараона Хуфу (Хеопса). Согласно другой гипотезе, пирамиды в Египте воздвигли пришельцы, передавшие свои инопланетные способности древним египтянам.

Строение, действительно, является удивительным – внутри пирамиды температура равна +20°С и первоначально покрывалась 144 тысячами отполированными облицовочными камнями, отражавшими солнечный свет. Благодаря этому пирамида могла сверкать, словно огромное зеркало. Вес каждого камня составлял около 15 тонн, а приблизительная толщина – 100 дюймов.

По словам профессора библейских исследований из Библейского колледжа и аспирантуры Шаста в Калифорнии, США, Тома Мейера, секреты Великой пирамиды можно понять, проанализировав некоторые величайшие архитектурные памятники Святой Земли. Точкой отсчета в понимании этого вопроса может быть понимание того, как Ирод Великий построил в Иерусалиме Второй храм. Так, камни для Священного Храма изначально выпрямили с помощью резчика по камню, в земле строители выкапывали специальные рвы для того, чтобы вставить в них под прямым углом балки из дерева. Древесина поливалась водой, потом набухала, а камень под давлением отделялся от нижних слоев породы.

Камни выравнивались и подготавливались к перевозке. Меньшие камни помещались в вагоны. На Храмовой горе были и огромные камни, к примеру, западный камень, являющийся одним из самых больших строительных блоков в мире, отметил Лин Ритмейер, инженер-археолог. После того, как сформировали крупные камни, работники царя Ирода делали на противоположных сторонах блоков 12-дюймовые выступы. Они удалялись после установки камня на окончательную локацию.

Вокруг выступов в карьере имелись веревки и несколько коротких кранов, которые были оборудованы лебедками. Камни при помощи лебедок поднимались с одной стороны, а потом опускались на ролики. На следующем этапе камни тянули волы с использованием веревок. Когда они оказались на месте строительства – во Втором Храме, их просто опустили сверху на необходимые места, объяснил Мейер.

Для этого инженерам Ирода потребовалось залить комплекс Храмовой горы, чье внутреннее наполнение напоминает гигантскую перевернутую обувную коробку, и одновременно строить подпорные стены. Благодаря достижениям строителя Ирода Великого, исследователи могут понять, как удалось другому мастеру-строителю, фараону Хеопсу добыть и собрать одно из уникальных рукотворных творений – Великую пирамиду, заключил Ритмейер.

Источник: www.express.co.uk



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