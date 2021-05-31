“Навальный – парень с яйцами”. Украинский политзаключенный Выговский верит, что в России будет революция

“Знаю, что прошли митинги за [российского оппозиционера] Алексея Навального, была большая движуха, это здорово! Знаю, что сам Навальный сейчас тоже сидит в колонии строгого режима, и что он много крови попортил [президенту РФ Владимиру] Путину, и это тоже здорово! Навальный – парень с яйцами, так я вам скажу! Рано или поздно и в России будет революция”, – уверен украинец.

Выговский сравнил Россию с пирогом, который “будет крошиться по окраинам, один кусок оторвется, за ним другой”.

“И эти “оторвавшиеся” территории построят свои демократические государства, как это сделала Украина”, – добавил он.

Контекст:

Выговского задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2014 года в оккупированном Россией Крыму по подозрению в “сборе и хранении сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну”.

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовала ФСБ РФ под грифом “Совершенно секретно”. Последние пять лет мужчина находится в колонии №11 городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

17 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Выговский намерен объявить голодовку из-за плохих условий содержания в тюрьме. Администрация тюрьмы регулярно помещала его в штрафной изолятор, держала в холоде и снимала деньги со счета, куда родные украинца слали средства на продукты и предметы гигиены.

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