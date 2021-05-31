Шарий заявил, что “впервые слышит” о решении Литвы лишить его статуса беженца. СМИ пишут, что блогер уже его обжаловал
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31 мая несколько СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что Литва аннулировала статус беженца, который Шарий получил еще в 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, а также объявила блогера персоной нон грата.
“Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится”, – заявил Шарий.
Он также предположил, что этой новостью украинские СМИ хотят “перебить” новость о приговоре активисту Сергею Стерненко.
https://www.facebook.com/anatolijsharij/posts/10226543929252902
В то же время редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко в видеоблоге на YouTube сообщил, что Шарий уже обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.
“В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками”, – сказал он.
Он пояснил, что теперь суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными. Если это произойдет, лишение статуса будет означать для Шария нелегальное пребывание в государствах Евросоюза.
По данным Сидоренко, Шарий сейчас находится в Испании.
Контекст:
16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.
СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.
11 марта Министерство юстиции Украины обратилось в суд с требованием запретить деятельность партии Шария. Окружной админсуд открыл производство по иску, но 28 мая приостановил производство до окончания проведения судебной экспертизы.
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