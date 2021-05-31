Шарий заявил, что “впервые слышит” о решении Литвы лишить его статуса беженца. СМИ пишут, что блогер уже его обжаловал

31 мая несколько СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что Литва аннулировала статус беженца, который Шарий получил еще в 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, а также объявила блогера персоной нон грата.

“Прям не знаю, что же делать теперь, надо ждать официального сообщения от Литвы, думаю. Лично я впервые слышу. Но что-то мне не сильно верится”, – заявил Шарий.

Он также предположил, что этой новостью украинские СМИ хотят “перебить” новость о приговоре активисту Сергею Стерненко.

https://www.facebook.com/anatolijsharij/posts/10226543929252902

В то же время редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко в видеоблоге на YouTube сообщил, что Шарий уже обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

“В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками”, – сказал он.

Он пояснил, что теперь суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными. Если это произойдет, лишение статуса будет означать для Шария нелегальное пребывание в государствах Евросоюза.

По данным Сидоренко, Шарий сейчас находится в Испании.

Контекст:

16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сам Шарий назвал дело против него “чистой политикой”.

СБУ вызвала Шария на допрос и после того, как он не явился, объявила в государственный розыск. 2 марта он появился в базе данных разыскиваемых лиц.

11 марта Министерство юстиции Украины обратилось в суд с требованием запретить деятельность партии Шария. Окружной админсуд открыл производство по иску, но 28 мая приостановил производство до окончания проведения судебной экспертизы.

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