“Побои, истязания, изнасилования”. Мамедов заявил о росте количества преступлений в отношении детей-сирот

По словам Мамедова, за последние два года по фактам преступлений в отношении детей-сирот начали более 100 уголовных производств.

“Наиболее распространенными преступлениями в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, являются телесные повреждения, побои, истязания, изнасилования, сексуальное насилие и тому подобное. Согласно материалам уголовных производств, в большинстве случаев дети пострадали от преступных действий работников детских учреждений”, – говорится в сообщении.

Мамедов напомнил, что в 2020 году в Офисе генпрокурора создали Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию и ввели комплексный подход в борьбе с нарушениями прав детей.

“По инициативе департамента органы прокуратуры на местах одни из первых подняли вопрос о создании в рамках объединенных территориальных общин служб по делам детей. Сейчас предъявлено более 160 исков об обязательствах ОТО создать в своей структуре такие службы. Исключительно благодаря реагированию прокуратуры на сегодняшний день фактически уже создано 98 служб по делам детей”, – добавил Мамедов.

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