В Пенсионном фонде Украины назвали размер повышения пенсий в І квартале 2021 года

Так, с 1 января неработающим пенсионерам старше 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, минимальная пенсия установлена в размере 40% минимальной заработной платы или 2400 грн. Отмечается, что перерасчет пенсий проведен для 2,3 млн человек, средний размер повышения – 350 грн.

Кроме того, 18 тыс. военнослужащим/военнообязанным, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, размер пенсии по инвалидности исчислен с пятикратного размера минимальной заработной платы, отметили в ПФУ.

С 1 марта пенсионерам старше 80 лет, у которых ежемесячный размер выплат ниже 10 340 грн, установлена ежемесячная компенсация до 500 грн. Если же после перерасчета размер пенсии не достиг 2600 грн, установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. В ПФУ рассказали, что перерасчет был проведен для 1,4 млн человек, средний размер повышения – 499 грн.

Также в среднем на 300 грн увеличилась пенсия для 7,9 млн украинцев, имеющих страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). Сообщается, что плановая индексация проведена с коэффициентом 1,11, а минимальный размер повышения составил 100 грн.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что минимальный размер пенсии не может быть ниже 2,2 тыс. грн для мужчин со страховым стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет.

Инфографика: Пенсійний фонд України / Facebook

Контекст:

По данным ПФУ, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что Минсоцполитики работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

Президент Владимир Зеленский отмечал в ходе пресс-конференции 20 мая, что справедливости в начислении пенсий в Украине он “пока не видит”.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6 тыс. грн.

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