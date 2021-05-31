 

Меркель и Макрон заявили о недопустимости слежки между западными союзниками

31.05.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Макрон сказал, что обвинения связаны с событиями, которые были несколько лет назад. Однако расследование представляет серьезность, если окажется, что изложенные в нем факты правдивы, отметил французский лидер. 

Меркель одобрила позицию правительства и министра обороны Дании по этому вопросу.

Федеральное правительство Германии выразило удивление сообщениями о причастности службы военной разведки Дании к шпионажу со стороны АНБ США, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт “Немецкой волне”.

Берлин поддерживает контакты с профильными ведомствами на национальном и международном уровнях для разъяснения ситуации, добавил он. Правительство ФРГ собирается уведомить комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, отметил Зайберт.

Контекст:

В совместном расследовании датской телерадиокомпании DR, шведского общественного вещателя SVT, норвежского NRK, немецкими СМИ Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской газеты Le Monde говорится  о том, что американское агентство якобы следило за Меркель, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и тогдашним министром финансов Германии Пеером Штайнбрюком. Также слежка велась за другими немецкими, французскими, норвежскими и шведскими политиками и чиновниками.

По версии расследователей, АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за высшими должностными лицами.

Похожие обвинения в адрес АНБ звучали в 2013 году, отметила ВВС. Тогда бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сообщил, что ведомство прослушивало телефон канцлера Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / France 24 – несмотря на спад эпидемии, Великобритания установила новый антирекорд по смертности

13.08 / “Стартапы не рождаются в страхе и насилии”. IT-отрасль Беларуси предупредила власти о массовом оттоке специалистов за рубеж

29.04 / Лидер организации “Традиции и порядок” Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях

04.01 / Орбан рассказал, будет ли Венгрия использовать российскую вакцину “Спутник V”

30.08 / На акцию протеста к парламенту Канады вышли несколько тысяч человек

30.06 / 92% украинцев считают, что в меню кафе и ресторанов должен быть украинский язык – опрос

13.11 / Небензя заявил о понимании Байденом необходимости продления СНВ-3

10.05 / Посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме

01.03 / Саркози получил реальный срок, Зеленский ввел в действие решение о санкциях против Захарченко. Главное за день

25.10 / N-TV – массовые тесты, меры предосторожности, строгий карантин — причины успеха КНР в борьбе с пандемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика