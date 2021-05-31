Меркель и Макрон заявили о недопустимости слежки между западными союзниками

Макрон сказал, что обвинения связаны с событиями, которые были несколько лет назад. Однако расследование представляет серьезность, если окажется, что изложенные в нем факты правдивы, отметил французский лидер.

Меркель одобрила позицию правительства и министра обороны Дании по этому вопросу.

Федеральное правительство Германии выразило удивление сообщениями о причастности службы военной разведки Дании к шпионажу со стороны АНБ США, сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт “Немецкой волне”.

Берлин поддерживает контакты с профильными ведомствами на национальном и международном уровнях для разъяснения ситуации, добавил он. Правительство ФРГ собирается уведомить комитет бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, отметил Зайберт.

Контекст:

В совместном расследовании датской телерадиокомпании DR, шведского общественного вещателя SVT, норвежского NRK, немецкими СМИ Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR и французской газеты Le Monde говорится о том, что американское агентство якобы следило за Меркель, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и тогдашним министром финансов Германии Пеером Штайнбрюком. Также слежка велась за другими немецкими, французскими, норвежскими и шведскими политиками и чиновниками.

По версии расследователей, АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за высшими должностными лицами.

Похожие обвинения в адрес АНБ звучали в 2013 году, отметила ВВС. Тогда бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сообщил, что ведомство прослушивало телефон канцлера Германии.

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