В России хотят ставить в паспорта педофилов особые отметки

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила изменить законодательство в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей. В частности, она предложила ввести в стране постоянный надзор за педофилами.

Кроме того, Кузнецова выступила с идеей оставлять в их паспортах особые отметки в виде штампов и создать единую систему данных для органов, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого она посоветовала правительству России создать сеть центров помощи пострадавшим от преступников детям и их семьям, сообщает Vse42.ru.