 

В России хотят ставить в паспорта педофилов особые отметки

31.05.2021, 21:04, Разное
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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила изменить законодательство в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей. В частности, она предложила ввести в стране постоянный надзор за педофилами.

Кроме того, Кузнецова выступила с идеей оставлять в их паспортах особые отметки в виде штампов и создать единую систему данных для органов, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого она посоветовала правительству России создать сеть центров помощи пострадавшим от преступников детям и их семьям, сообщает Vse42.ru.



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