 

Россия продлит запрет на полеты в Турцию

31.05.2021, 21:04, Разное
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Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщили представители российского оперативного штаба по коронавирусу.

По данным СМИ, причиной ограничений по-прежнему является напряжённая эпидемиологическая ситуация. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране снизился прирост новых случаев заражения и выразил надежду, что полёты будут возобновлены в ближайшее время, сообщает “Общественная служба новостей”.



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