Мнение: Кто прислал рейдеров в Севастополь?

В ходе слушаний по делу Магомедовых все отчетливее проступают фигуры реальных преступников.

Всю минувшую неделю ходил в Мещанский суд на процесс по «делу Магомедовых».

И все пять дней суд разбрался с хищением порядка 20 млн долларов со счетов ОЗК. По версии обвинения, эти деньги были похищены организованным преступным сообществом, которым руководил совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, после того, как 20 июня 2012 года было подписано распоряжение правительства России о приватизации госпакета акций ОАО «Объединенная зерновая компания» и на продажу были выставлены 49% предприятия. Их и приобрела компания «Сумма».

А 20 млн. долларов Зиявудин Магомедов и его подельники якобы похитили, даже еще толком не успев войти ОЗК, чуть не в прихожой. По контрактам, заключенным с зарегистрированной в шотландском Эдинбурге компанией Newbay Investments L.P. на поставку из Украины 400 тысяч тонн пшеницы, фуражного ячменя и кукурузы. Деньги по этим контрактам были перечислены, а товар так и не поступил…

27 марта 2014 года произошел рейдерский захват предприятия ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь». Исчезли печати и документы. А 20 апреля 2014 года был подписан договор поручительства между ОЗК и ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» контрактам ОЗК с Newbay.

Получается, что компания «Сумма», став акционером ОЗК, начала наводить порядок в своем новом активе. Но на ключевых должностях в ОЗК оставались специалисты прежней команды. И при таком раскладе уже не выглядит случайным совпадением то, что именно в это время произошло хищение документов и печатей ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь» с последующим подписанием договора поручительства по контрактам ОЗК с Newbay. Куда больше это похоже на попытку оттянуть время. Что в общем-то удалось. Почти на год: ОЗК инициировала судебные тяжбы по долгам Newbay лишь в феврале 2015 года, обратившись в арбитражный суд (подробности).

А тут еще выяснилось, что гражданин Украины Сергей Ткаченок, контролировавший Newbay, контролировал еще несколько фирм, у которых тоже были контракты, по которым ОЗК так же перечислил деньги, но товар так и не получил… И происходило это еще в 2010-2012 года, когда ОЗК руководил Сергей Левин, который с 2015 года трудится заместителем министра сельского хозяйства России.

Вот мне и интересно, почему ОЗК в те годы так лихо перечисляла деньги на счета компаний, контролируемых Сергеем Ткаченко? И почему эти контракты не были выполнены?

Но, увы, ни следствию ни суду ответы на эти вопросы, похоже, не интересны…

Фотография отсюда

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