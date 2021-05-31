Глобальное потепление уже стало причиной одной из трех смертей, связанных с жарой

В период с 1991 по 2018 год более трети всех смертей, в которых сыграла роль жара, были связаны с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, согласно новой статье в Природа Изменение климата.

Исследование, крупнейшее в своем роде, проводилось Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Университетом Берна в рамках Сети совместных исследований между несколькими странами и городами (MCC). Используя данные из 732 населенных пунктов в 43 странах мира, он впервые показывает реальный вклад антропогенного изменения климата в повышение риска смертности из-за жары.

В целом, оценки показывают, что 37% всех смертей, связанных с жарой, в последние летние периоды были связаны с потеплением на планете из-за антропогенной деятельности. Этот процент смертей от жары, связанных с изменением климата, вызванным деятельностью человека, был самым высоким в Центральной и Южной Америке (до 76%, например, в Эквадоре или Колумбии) и Юго-Восточной Азии (от 48% до 61%).

Оценки также показывают количество смертей в результате антропогенного изменения климата, которое произошло в конкретных городах; 136 дополнительных смертей в год в Сантьяго-де-Чили (44,3% от общего числа смертей от жары в городе), 189 в Афинах (26,1%), 172 в Риме (32%), 156 в Токио (35,6%), 177 в Мадриде (31,9%), 146 в Бангкоке (53,4%), 82 в Лондоне (33,6%), 141 в Нью-Йорке (44,2%) и 137 в Хошимине (48,5%). Авторы говорят, что их результаты являются дополнительным доказательством необходимости принятия строгих мер по смягчению последствий для уменьшения потепления в будущем и реализации мер по защите населения от неблагоприятных последствий теплового воздействия.

Д-р Ана М. Викедо-Кабрера из Бернского университета и первый автор исследования сказала: «Мы ожидаем, что доля смертей, связанных с жарой, будет продолжать расти, если мы не будем что-то делать с изменением климата или не адаптироваться. На данный момент средняя глобальная температура повысилась только примерно на 1 ° C, что является небольшой частью того, с чем мы могли бы столкнуться, если выбросы продолжат бесконтрольно расти ».

Глобальное потепление влияет на наше здоровье по-разному, от прямого воздействия, связанного с лесными пожарами и экстремальными погодными условиями, до изменений в распространении трансмиссивных болезней, среди прочего. Возможно, наиболее поразительным является рост смертности и заболеваемости, связанный с жарой. Сценарии будущих климатических условий предсказывают существенное повышение средних температур с экстремальными явлениями, такими как волны тепла, которые приведут к будущему увеличению соответствующего бремени для здоровья. Однако до настоящего времени не проводилось никаких исследований того, в какой степени эти воздействия уже имели место в последние десятилетия.

Это новое исследование было сосредоточено на антропогенном глобальном потеплении с помощью исследования «обнаружение и атрибуция», которое идентифицирует и приписывает наблюдаемые явления изменениям климата и погоды. В частности, команда исследовала прошлые погодные условия, смоделированные по сценариям с антропогенными выбросами и без них. Это позволило исследователям отделить потепление и связанное с ним воздействие на здоровье, связанное с деятельностью человека, от естественных тенденций. Смертность, связанная с жарой, была определена как количество смертей, связанных с жарой, произошедших при воздействии, превышающей оптимальную для здоровья человека температуру, которая варьируется в зависимости от местоположения.

Хотя в среднем более трети смертей, связанных с жарой, происходит из-за антропогенного изменения климата, последствия существенно различаются по регионам. Как показано выше, потери от жары, вызванной климатом, колеблются от нескольких десятков до нескольких сотен ежегодно в каждом городе, в зависимости от местных изменений климата в каждом районе и уязвимости его населения. Интересно, что больше всего пострадали люди, живущие в странах с низким и средним уровнем дохода, которые в прошлом были ответственны за незначительную часть антропогенных выбросов.

В Великобритании 35% смертей, связанных с жарой, можно отнести к изменению климата, вызванному деятельностью человека, что соответствует примерно 82 случаям смерти в Лондоне, 16 смертельным случаям в Манчестере, 20 в Уэст-Мидлендсе или 4 в Бристоле и Ливерпуле каждый летний сезон.

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