В Махиндре наблюдается незначительный рост спроса на бензиновые варианты

— Махиндрана бензиновые модели приходится 12% продаж, а на дизельные — 88%.

— Уменьшение разрыва между ценами на бензин и дизельное топливо и нормами BS6 способствовало этому сдвигу.

Дизельные силовые агрегаты были основным направлением деятельности популярного производителя грузовых автомобилей Mahindra. Однако компания стала свидетелем незначительного увеличения спроса на варианты бензиновых двигателей после введения в стране норм BS6 в прошлом году. Более того, быстрое сокращение разрыва между бензином и дизельным топливом еще больше подтолкнуло покупателей к рассмотрению вариантов с бензиновым двигателем.

В 2020-21 финансовом году (21 финансовый год) Mahindra зарегистрировала совокупный объем продаж 1,55 540 единиц. Из общего объема продаж 19 061 единиц приходится на бензиновые модели, в то время как оставшиеся 1,36 469 единиц приходится на дизельные модели. Чтобы лучше понять, Mahindra засвидетельствовал, что 12 процентов продаж приходятся на бензиновые модели, а 88 процентов — на дизельные. Интересно, что доля Mahindra в бензине впервые в 21 финансовом году превысила 10-процентную отметку.

Продажи бензиновых вариантов KUV100 NXT значительно упали за последний финансовый год, однако продажи бензиновых вариантов XUV300 постепенно увеличивались в течение FY’21. Еще в октябре 2020 года Mahindra представила Thar как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Последнее добавление популярного внедорожника Thar еще больше способствовало увеличению продаж бензиновых силовых агрегатов.

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