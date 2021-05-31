Куда пойти в июне: гид по событиям в городе

Что: Иммерсивная выставка “Последний марш”

Где: арт-пространство Cube.Moscow

Когда: 29 мая – 4 июля

Поклонникам современного искусства советуем обратить внимание на иммерсивную выставку “Последний марш”. Если такой формат вам не знаком, поясним: иммерсивная выставка – это интерактивный художественный проект. Часто в процессе используются цифровые движущиеся полотна и VR-технологии для полного погружения посетителей в маленький мир тематики экспозиции, динамические скульптуры и перфоманс, музыкальные концерты и костюмированные представления. Проект американского художника, режиссера-документалиста Наума Медового (1937), который совместно с видеохудожником Никитой Шоховым (1988) и композитором Олегом Макаровым (1985) рассказывает о трагедии военнопленных, пропавших без вести во время Второй мировой войны, и их семей, продолжающих надеятся, что их родные все еще живы. Сопоставляя кадры военной хроники со сценами сегодняшней жизни, снятыми в Москве, Нью-Йорке и Берлине, художники размышляют о жизни людей тогда и сегодня, коллективной истории и социальной памяти, нашей общей ответственности, которую мы несем за будущее. Выставка проходит в арт-пространстве Cube.Moscow, расположенном на -2 этаже the Ritz-Carlton по адресу ул. Тверская 3. Cube. Moscow oткрыт для посещения каждый день, кроме понедельника, с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

Что: Мюзикл “Дорогой мистер Смит”

Где: “Приют комедианта”, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 27/9

Когда: 4, 5, 6 июня и 20, 21, 22 июля в 19:00

Впервые в России на сцене театра на Садовой можно будет увидеть постановку режиссера Алексея Франдетти оригинального американского мюзикла “Дорогой мистер Смит”. Мюзикл создан по повести Джин Вебстер “Длинноногий папочка”. Автор пьесы – либреттист Джон Кейрд, знаменитый режиссер Бродвея и Вест-Энда. В центре сюжета новой постановки – история юной Джуди Эббот, детство которой прошло в сиротском приюте. Одно-единственное событие переворачивает всю ее жизнь: девушка получает стипендию на обучение в престижном колледже от анонимного благотворителя. По условиям соглашения Джуди должна писать тайному покровителю подробные письма о том, что с ней происходит, но ни на одно из них он не ответит. И Джуди пишет, ведь в ее новой жизни столько неизведанного и захватывающего. Однако желание узнать, кто скрывается по ту сторону переписки, с каждым днем становится все сильнее. Главные роли исполнят Иван Ожогин, звезда мюзиклов “Дон Жуан. Нерассказанная история”, “Демон Онегина”, “Бал Вампиров” и многих других, и Юлия Дякина – обладательница национальной театральной премии за партию Эвридики в мюзикле “Орфей и Эвридика”.

Что: Фестиваль Esquire Weekend

Где: Хлебозавод, ул. Новодмитровская, дом 1

Когда: 5 июня, 14:00

В четвертый раз Esquire Weekend традиционно пройдет в интерактивном формате ожившего журнала. Гости смогут погрузиться в атмосферу Esquire и станут частью специального фестивального выпуска. Пространство предстанет в виде знаковых зон — рубрик журнала: “Письмо редактора”, “Диалоги”, “Правила жизни”, “Гардероб”, “Фото”, “Герои”. Хедлайнерами станут Владимир Пресняков, Иванушки International, Mika Vino, Lovanda, Sirotkin, Zoloto, а также Диана Арбенина и “Ночные снайперы”.

Что: Концерт “Звери”

Где: Мегаспорт, Ходынский б-р, 3

Когда: 12 июня, 19:00

“Звери” уже стали легендой. Интересные композиции и при этом совершенно разные: зажигательные и лиричные, ритмичные и довольно спокойные. Красивый, запоминающийся, самобытный вокал. Нестареющий Рома Зверь, который постепенно отходит от романтичных хитов и начинает петь о злободневных темах, не теряя при этом присущей ему иронии. Группа экспериментирует с жанрами и продолжает радовать поклонников.

Что: Концерт “Би-2”

Где: стадион “Лужники”, ул. Лужники, 24

Когда: 20 июня, 18:00

На крупнейшей концертной площадке столицы — стадионе “Лужники” — состоится московский концерт группы “Би-2” под названием NewBest XL. Поклонники группы сами выбрали песни, которые войдут в сет-лист шоу. “Би-2” исполнит как старые, так и новые хиты: группа представит синглы 2020 года “Пекло”, “Депрессия” и “Бог проклятых”, а также сингл из грядущего альбома. Услышать песни можно будет не только с основной, но и со второй сцены, расположенной в центре зала со своей ламповой акустической атмосферой. Удивить поклонников группа также собирается сценографией, световым шоу, качественным звуком.

Что: Выставка “Головач Сопромат”

Где: ГУМ-Red-Line, ГУМ, Красная площадь, 3

Когда: до 22 июня

До 22 июня в галерее современного искусства ГУМ-Red-Line проходит выставка признанного медиахудожника Сергея Головача “Сопромат”. Сопромат – то есть “сопротивление материалов” – это инженерная дисциплина об устойчивости и прочности конструкций. Материал сопротивляется действию человека на него – желанию покорить, подчинить, согнуть. Художник использует комбинированные техники, печать на разных материалах – алюминии, камне, войлоке, стали, рельефной ткани. Головач также экспериментирует с концептуальной фотографией.

Что: Музыкальный фестиваль ROOF FEST, “Танцы Минус”

Где: Fantomas, Болотная набережная, 3, стр.4

Когда: 24 июня, 20:00

Музыкальный фестиваль ROOF FEST анонсировал серию летних концертов в Москве. В рамках проекта запланировано 10 мероприятий, на которых, в том числе, выступят “Танцы Минус”. Группа дебютировала в 90-х с песней “Город”. Дискография коллектива насчитывает шесть студийных альбомов. После перерыва в шесть лет — в январе этого года — вышел новый полноформатный альбом с простым названием — “8”. На одной из самых атмосферных крыш столицы прозвучат такие вечные и ностальгические хиты Вячеслава Петкуна и группы “Танцы Минус” — “10 капель”, “Ю”, “Цветы”.