В Новосибирске суд арестовал сотрудника ДПС

…который при задержании выстрелил в голову молодому человеку.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал сотрудника ДПС, который случайно выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку, впоследствии скончавшемуся в больнице. Об этом, как передает ТАСС, сказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сотрудника ДПС арестовали на один месяц и 29 суток. Региональное управление Следственного комитета ранее сообщало, что 28 мая сотрудник ДПС сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности, но этому начал препятствовать его 19-летний знакомый. Силовик нанес молодому человеку удары руками и ногами. После этого полицейский достал из кобуры пистолет системы «ПМ», направил его на потерпевшего и случайно нажал на спусковой крючок. Впоследствии молодой человек скончался в больнице.

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СК изначально возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) и превышении полномочий с применением насилия и спецсредств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК). Затем следствие переквалифицировало действия сотрудника ДПС в связи со смертью 19-летнего мужчины. Теперь полицейскому предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

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