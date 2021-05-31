 

ФРГ и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией

31.05.2021, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Берлин и Париж по итогам заседания совместного совета министров заявили, что несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией.

«Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения. Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», – приводит РИА «Новости» заявлении двух стран.

Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить«санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела РФ и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / Эстонский депутат пообещал добиться отставки Борреля после его визита в Россию

31.03 / В Калужской области запустили «умную видеофиксацию»

25.11 / Ученые рассказали, как находят черные дыры

23.04 / Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

21.08 / Европа ни в какую не хочет принимать Белоруссию за свою

20.05 / О Порошенко, Путине, Медведчуке, Коломойском и своем втором президентском сроке. Главное из пресс-конференции Зеленского

16.10 / NYT – команда Трампа успокаивала общественность в начале пандемии, но в частных беседах предупреждала спонсоров об угрозе

24.08 / В РФ разработали концепцию двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета

24.01 / Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС

26.09 / “Двигатели отказывали неоднократно”. Мать погибшего при крушении Ан-26 штурмана сообщила, что сын говорил о неисправности борта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика