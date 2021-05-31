ФРГ и Франция заявили о желании продолжать диалог с Россией

Берлин и Париж по итогам заседания совместного совета министров заявили, что несмотря на нерешенные проблемы, привержены продолжению диалога с Россией.

«Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения. Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», – приводит РИА «Новости» заявлении двух стран.

Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить«санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела РФ и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.