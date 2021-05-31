Готовим пятки к сезону босоножек: пять масок, устраняющих сухость кожи

Маски помогут спасти сухие пятки и дать им достаточное количество увлажнения. С помощью несложных рецептов можно решить эту проблему и наслаждаться красивыми и гладкими пятками. Специалисты советуют делать эти маски систематически, чтобы добиться лучшего эффекта.

От сухости пяток

Авокадо считается одним из лучших компонентов для увлажнения кожи. Известны и питательные свойства банана, поэтому специалисты советуют смешать в равной пропорции кашицу банана и авокадо и нанести на очищенные пятки, оставить на 20-30 минут, а после смыть горячей водой. Делать маску два раза в неделю для получения лучшего эффекта.

Сахар и мед, смешанные в равных пропорциях, тоже используются для омоложения пяток. Нужно нанести смесь на влажные пятки и немного помассировать кожу. За счет скрабирующего действия можно ускорить клеточный обмен веществ и обновление кожи.

Смывать смесь нужно в горячей воде. После этого уже на чистую сухую кожу нанести питательный крем.

Успокаивающий эффект

Противовоспалительное действие на кожу оказывает и огурец в сочетании с йогуртом. Достаточно измельчить один огурец, добавить две столовые ложки оливкового масла, несколько ложек меда или йогурта.

Полученную смесь хорошо перемешать и нанести на поверхность пяток. После этого подождать 15-20 минут и смыть теплой водой. Кожа будет выглядеть увлажненной и мягкой за счет действия огуречного сока. Чтобы эффект сохранился, нужно наносить питательный или увлажняющий крем для достижения лучшего эффекта.

Хорошо для смягчения пяток действует лимонный сок и оливковое масло. В тандеме эти компоненты дают качественный результат и помогают успокоить раздраженную сухую кожу.

Быстрое действие

Сок алоэ вера способен не только увлажнить, но и качественно напитать кожу независимо от места на теле. Даже твердые и жесткие пятки это средство может быстро привести в нормальный вид.

Алоэ вера обладает пролонгированным действием, но его нужно оставлять на теле на ночь, чтобы экстракт впитался в кожу и начал действовать.

В процессе можно использовать не только сок, но и мякоть растения. Волокна помогут дольше удерживать влагу и таким образом достичь максимального эффекта.

Масло бергамота в сочетании с медом или йогуртом успокаивает и напитывает кожу, снимает ощущение сухости. Для приготовления нужно смешать три ложки меда с 10 каплями эфирного масла бергамота, одной ложкой йогурта и сельдереем.

Этот рецепт не только эффективно напитывает, но и успокаивает и питает кожу.