 

Когда листья у огурцов желтеют, стоит внести подкормку на основе магния

31.05.2021, 20:36, Разное
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Если огурцы выращивались на рассаду, то рано или поздно их необходимо высадить на постоянное место. И после переезда культура может бледнеть, желтеть и вянуть. Это будет продолжаться до тех пор, пока огурцы не адаптируются к новым условиям. Однако существуют и другие причины, из-за которых листья огурцов начинают желтеть. Далее они будут рассмотрены.

Желтые листовые пластины после пересадки

Первая проблема с растениями может появиться после высадки огуречной культуры. Все листья принимают нездоровый вид и цвет, что очень беспокоит дачника. Дело в том, что культуре может не хватать магния или железа. В такой ситуации есть три варианта помощи молодым растениям:

Обработать листья хелатом магния.Провести корневую подкормку сульфатом магния.Использовать калийно-магниевое бесхлорное удобрение для восстановления естественного цвета листовых пластин.

Пожелтение верхних листьев

Если огурцы были высажены в открытый грунт и после адаптации начали желтеть только верхние листья, то проблема точно в нехватке железа. По-другому это заболевание называется хлорозом. Оно лечится путем подкормки огурцов и других растений хелатом железа, который применяется строго по инструкции. После опрыскивания или полива культуры огурцы через время примут здоровый вид.

Если у вас на дачном участке накопился пепел, можно использовать его. Возьмите 400 граммов пепла и залейте ведром воды, дайте настояться три дня, после чего размешайте настой и полейте растения под корень. Пепел в составе содержит множество полезных веществ и химических соединений. Они необходимы огурцам для нормального роста, развития и плодоношения.

Некоторым может показаться, что все эти манипуляции с огурцами – настоящая головная боль, но это совсем не так. Ведь здоровые растения дадут намного больше урожая, а плоды будут вкусными и сладкими.



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