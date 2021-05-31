 

В США создали робота, отвечающего на эмоции людей

31.05.2021, 20:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) представили необычного робота, «лицо» которого обладает очень выразительной мимикой. Робот предназначен для благожелательного отношения с людьми. Машина анализирует мимику того, кто к ней приближается, и начинает, например, улыбаться в ответ.

Робота назвали EVA. Это автономный андроид, фигура которого напоминает человеческую.

Идея создать «отзывчивого робота» у американских ученых возникла после того как они понаблюдали за работой андроидов в торговых залах супермаркетах. Исследователи заметили, что все окружающие очеловечивали роботов. Это значит, что люди ожидают возможности общаться с машинами даже на эмоциональном уровне.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / “Астанавитесь! Ростов не резиновый”. Фотожабы на выборы президента в Беларуси

15.04 / Hürriyet Daily News – Турция введёт частичный карантин на Рамадан

02.03 / В Крыму ответили на заявление Авакова о возвращении под контроль Киева

20.11 / Военные НКР покинули Агадамский район Карабаха

23.01 / В ВОЗ объяснили высокую смертность от «британского» штамма COVID-19

28.04 / ГБР проводило обыски в “Кузне на Рыбальском” и корпорации “Богдан Моторс”

02.11 / Новые ограничительные меры спровоцировали протесты в Европе

02.04 / Депутата на Ставрополье заподозрили в попытке дачи взятки сотруднику ФСБ

17.08 / Испанцев возмутили планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии

25.01 / “Мы вместе и ты – счастливый”. Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика