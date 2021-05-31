В США создали робота, отвечающего на эмоции людей

Ученые из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) представили необычного робота, «лицо» которого обладает очень выразительной мимикой. Робот предназначен для благожелательного отношения с людьми. Машина анализирует мимику того, кто к ней приближается, и начинает, например, улыбаться в ответ.

Робота назвали EVA. Это автономный андроид, фигура которого напоминает человеческую.

Идея создать «отзывчивого робота» у американских ученых возникла после того как они понаблюдали за работой андроидов в торговых залах супермаркетах. Исследователи заметили, что все окружающие очеловечивали роботов. Это значит, что люди ожидают возможности общаться с машинами даже на эмоциональном уровне.