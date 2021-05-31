Искусственный интеллект начнет мыслить как человек

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31.05.2021, 20:34, Новости дня
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Искусственный интеллект демонстрирует огромные успехи, предоставляя все новые возможности в обработке информации. Однако до сих пор сохраняется целая пропасть между возможностями ИИ и человеческого мозга. Ученые поставили себе задачу привести их к единому знаменателю.

Для того чтобы достичь поставленной цели, специалисты пытаются создать математическую модель работы мозга. Иначе говоря, человеческие когнитивные способности ученых пытаются перевести в цифру.

Если это получится, человек и робот смогут общаться на одном понятном для обеих сторон языке. В этом случае, стоит ожидать настоящего технологического прорыва в области искусственного интеллекта, утверждают эксперты.



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