Искусственный интеллект начнет мыслить как человек

Искусственный интеллект демонстрирует огромные успехи, предоставляя все новые возможности в обработке информации. Однако до сих пор сохраняется целая пропасть между возможностями ИИ и человеческого мозга. Ученые поставили себе задачу привести их к единому знаменателю.

Для того чтобы достичь поставленной цели, специалисты пытаются создать математическую модель работы мозга. Иначе говоря, человеческие когнитивные способности ученых пытаются перевести в цифру.

Если это получится, человек и робот смогут общаться на одном понятном для обеих сторон языке. В этом случае, стоит ожидать настоящего технологического прорыва в области искусственного интеллекта, утверждают эксперты.