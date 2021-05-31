Лиза Арзамасова пофилософствовала о ценности посторонних советов: “Никого не слушай, даже меня”

Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на своей странице в Instagram весьма глубокомысленный пост, в котором предалась измышлениям о ценности советов. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

“Молчу, как умею”, – такой слоган избрала телезвезда в качестве лейтмотива своих последующих откровений. Своеобразной иллюстрацией к нему стало и опубликованное в микроблоге фото красотки, на котором она позирует, красноречиво закрыв широкополой шляпой свои уста. Лиза Арзамасова призналась, что нередко получает от подписчиков просьбы, дать совет по поводу какой-либо непростой личной ситуации, и особенно популярной в этом смысле является тема “дверей возможностей”. Так, одна из прописных истин гласит, что одна закрывшаяся “дверь” автоматически открывает другую, но альтернативным “предложением” является призыв к проникновению в “окно” в такой ситуации. Примечательно, что артистка, получая подобные вопросы, начинает ощущать переживания: “Сколько людей на этом свете, столько и “дверей”. Просить совета у 26-летней, восторженной, местами наивной, не самой образованной, мало знающей, многого не понимающей, незнакомой девушки – очень опрометчиво. И это главный совет, который однажды дала мне моя мама: не слушать ничьих советов. Так и сказала: “Лиза. Никого не слушай, даже меня”. Потом подумала немного и добавила: “Особенно меня””.

Изображение взято с: [email protected]_arzamasova

Звезда экрана подчеркнула, что судьба каждого человека индивидуальна, и ни один посторонний человек не в состоянии адекватно дать “правильный” совет для решения сложной дилеммы личности. “Хочется пожелать вам и себе самостоятельно принятых решений, смелых шагов. А про “двери”… В идеале: строить свои миры и пространства, со своими потолками, окнами и дверьми – и хлопать ими, сколько душе угодно!” – резюмировала хозяйка аккаунта.

Стоит отметить, что среди комментариев фолловеров не нашлось места не только хейтерским, но даже и саркастическим парированиям. Наоборот, все подписчики искренне поддержали мнение Лизы Арзамасовой, отметив, что её измышления являются очень зрелыми и не по годам мудрыми. Впрочем, несколько поклонников все же настоятельно порекомендовали любимице отнестись к важности своего мнения более смело и серьезно, ведь, по их словам, она является популярным и одновременно “правильным” человеком, и значит – вполне может дать адекватный совет своим почитателям.