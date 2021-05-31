Агата Муцениеце рассказала о важности в отношениях высокого мужского заработка: “Эта система не работает!”

Популярная актриса Агата Муцениеце недавно приняла участие в YouTube-шоу ведущей Ляйсан Утяшевой “Дерзкая готовка”, в эфире которого поделилась многими подробностями своей творческой и личной жизни. В частности, телезвезда отдельно остановилась на теме актуальности высокого заработка мужчины в его отношениях с женщиной.

В процессе передачи артистка совместно с ведущей шоу занималась приготовлением жареного картофеля по своему собственному, довольно оригинальному рецепту, а в перерывах между этапами кулинарного творчества она старалась без утайки отвечать на многочисленные вопросы. После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце стала свободной женщиной, поэтому, разумеется, немало времени было ею уделено теме взаимоотношений между потенциальными возлюбленными, и в том числе – материальной стороне такого альянса. Так, в один из моментов Ляйсан Утяшева поинтересовалась у звезды экрана, верит ли она в старинную истину о том, что “с милым рай в шалаше”. “Эта система не работает! И потом, мужчине будет самому неловко из-за того, что он зарабатывает меньше меня”, – однозначно изложила свою позицию красавица. Впрочем, далее она добавила, что в случае, что у партнера будет перспектива роста заработка в недалекой перспективе, такая тенденция в корне меняет ситуацию. Более того, Муцениеце заявила, что сама будет максимально и эффективно мотивировать своего избранника к тому, чтобы его материальное положение значительно улучшилось.

К слову, на вопрос ведущей о размере личного заработка актрисы Агата Муцениеце неожиданно ответила, что абсолютно не считает своих доходов и даже не ощущает по этому поводу озабоченности. И даже вопрос ссуды денег в долг, к которому телезвезда относится довольно осторожно, в итоге является вполне решаемым: на “виртуальную” просьбу Ляйсан Утяшевой одолжить ей денег красотка ответила согласием, заявив, что вполне доверяет своей собеседнице.

Источник: www.youtube.com