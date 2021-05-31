 

“Укравтодор” за прошлый год увеличил убытки в 100 раз

31.05.2021, 20:26, Новости дня
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“Укравтодору” подчиняются 23 предприятия. Среднее количество трудоустроенных лиц в течение года на государственных дорожных компаниях составило 15 383 человека. Общие затраты на оплату труда составили 1,9 млрд грн, отметили в компании.

Издание запросило у компании информацию о мерах по сокращению убытка дорожных компаний. “Укравтодор” в ответ рассказал об активизации работы с заказчиками работ на дорогах местного значения и исполнении работ “исключительно в пределах финансирования”.

Контекст:

По результатам 2019 года “Укравтодор” получил убыток на 1,16 млрд грн, отметило издание “Марлін”. 

В марте “Укравтодор” проиграл судебный спор китайскому подрядчику и должен выплатить ему более €10 млн. 

В Кабмине 21 мая назначили и.о. главы “Укравтодора”. Им стал стал первый замглавы ведомства Евгений Кузькин. Предыдущий глава “Укравтодора” Александр Кубраков 20 мая стал новым министром инфраструктуры Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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