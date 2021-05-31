 

В Днепре отметили “советский” День пограничника. Активисты обратятся в СБУ

31.05.2021, 20:26, Новости дня
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По его словам, участники мероприятия публично развернули флаг с серпом и молотом, была замечена раздача материалов, пропагандирующих Российскую Федерацию, ее символику и войска.

“Мы не против того, что эти люди, которые служили, могут встретиться с друзьями, – это их право. Мы против того, что демонстрируется символика российская и коммунистическая, которая запрещена законом. Эта акция создавала впечатление пророссийской, просоветской, потому что ни одного украинского символа не было. Были запрещенные законом серп и молот на флаге, были материалы с изображением российских войск, российского флага. Меня беспокоит, что приобщались дети, которые были одеты в советскую форму, держали в руках карту СССР”, – сказал Кулиш.

Активисты просят правоохранителей открыть уголовное производство, а Институт нацпамяти – дать свою оценку и публично отреагировать.

Как сообщает местное издание “Информатор”, празднования прошли возле памятника погибшим воинам-афганцам. Участие в них приняли больше сотни людей с цветами и в зеленых фуражках. На площади поставили колонку и включили тематические песни. Перед собравшимися выступили главы областных и городских союзов ветеранов, желающие возложили цветы в память о погибших пограничниках. Кроме того, детей 8 и 12 лет посвятили в “юные пограничники” за победу в конкурсе патриотической песни.

Фото: dp.informator.ua

Участники мероприятия рассказали журналистам, что знают, что в Украине День пограничника отмечают 30 апреля, но хотят соблюсти свои старые обычаи и привычки.

“Мы той закалки. Я признаю праздник украинских пограничников, но мы свое получили в те годы, когда родились и служили, отдавали честь и долг своему государству. Исполняли приказ”, – рассказал Николай Котенко, служивший в армии с 1985-го по 1987 год.

Контекст:

В СССР и теперь в России День пограничника отмечают 28 мая. В Украине с 2018 года этот праздник перенесен на 30 апреля. Дату изменили по случаю 100-летия установки на российско-украинской границе государственных символов Украины армией УНР в 1918 году. 

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал тогдашний президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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