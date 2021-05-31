“Вывезли в лес, поставили на колени, имитировали расстрел”. Украинец Выговский рассказал, как из него выбивали признание в РФ

“Я уже почти пять лет сижу в бетонном подвале. Обычно заключенный сидит в ПКТ (помещение камерного типа. – “ГОРДОН”) не больше полугода, а я – пять лет! Каждый раз мне продлевают наказание за всевозможные мнимые нарушения. Например, после прогулки предлагают веник и лопату, чтобы “прибраться”. А когда я отказываюсь, так как я поклялся, что палец о палец не ударю в этой стране, мне пишут новое нарушение! И я опять сижу в каменном мешке”, – пожаловался украинец.

По его словам, ему запретили разговаривать по телефону. Выговский уверен, что такое отношение – это негласное указание ФСБ, а не решение местной тюремной администрации. Политзаключенный считает, что его хотят запереть от всего мира, чтобы он “скорее с ума сошел”.

“Меня избивали несколько дней на Лубянке (на Лубянской площади в Москве находится здание ФСБ России. – “ГОРДОН”), а потом началось что-то вообще невообразимое. Вывезли в лес, поставили на колени, надели мешок на голову и начали стрелять, как бы имитируя расстрел”, – рассказал Выговский.

После этих пыток украинец дал признательные показания по делу о шпионаже.

Контекст:

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Дело расследовала ФСБ РФ под грифом “Совершенно секретно”. Сейчас мужчина отбывает срок в колонии №11 городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

17 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Выговский намерен объявить голодовку из-за плохих условий содержания в тюрьме. Администрация тюрьмы регулярно помещала его в штрафной изолятор, держала в холоде и снимала деньги со счета, куда родные украинца слали средства на продукты и предметы гигиены.

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