 

Внесение Чехии в список “недружественных” РФ стран противоречит Венской конвенции – МИД страны

31.05.2021, 20:26, Новости дня
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“Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможности полной нормализации отношений”, – отметил глава МИД Якуб Кулганек.

Прага призвала Москву “воздержаться” от обозначения Чехии и других государств странами, которые “осуществляют недружественные меры против Российской Федерации”, а также “отменить связанные с этим меры”, говорится в сообщении чешского внешнеполитического ведомства.

Контекст:

14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. В документе указали количество сотрудников, которых дипломатические представительства этих государств смогут принимать на работу из числа граждан РФ. Чехия сможет нанимать не более 19 работников-россиян, США – ни одного.

Это произошло на фоне политического кризиса в отношениях России и Чехии, связанного со взрывами в чешской деревне Врбетице, случившимися 16 октября 2014 года. Тогда взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали.

Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. 

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Мишкин и Чепига) к взрывам на чешских складах с боеприпасами. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

После этого Чехия выслала из страны российских дипломатов. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Включение Чехии Россией в список “недружественных стран” в Праге считают “еще одним шагом к эскалации” ситуации. Президент Милош Земан назвал решение Москвы “глупостью”.

Венская конвенция о дипломатических отношениях принята в марте 1961 года. Она регламентирует все основные вопросы дипломатического права: виды и функции дипломатических миссий, процедуру назначения главы диппредставительства, классы глав таких представительств, а также раскрывается понятие дипломатического иммунитета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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