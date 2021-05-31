Чехию покинули все попавшие под сокращение российские дипломаты – посольство РФ

По его словам, Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства РФ, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Дипломаты вылетели в Москву в 16.40 по местному времени (17.40 по Киеву) спецбортом летного отряда “Россия”.

Брякин уточнил что в составе отбывших находятся сотрудники российского торгового представительства в Чехии.

Официальный представитель МИД Чехии Эва Давидова проинформировала, что Чехию должны были покинуть 123 гражданина РФ, 30 из которых являются владельцами дипломатических паспортов, а остальные – служебных паспортов. Большинство из них вывез спецрейс летного отряда “Россия”. Некоторые выехали из страны на собственном автотранспорте.

С 1 июня в посольствах РФ в столице республики и Чехии в Москве будут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников, написало ТАСС.

Контекст:

В субботу, 29 мая, из Чехии улетели 54 российских дипломата, работавших в посольстве в Праге.

Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля вице-премьер Чехии Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, в МИД Словакии, Латвии и Литвы отметили, что дело не только в поддержке Чехии, но и в поведении сотрудников посольств РФ в их странах, “несовместимом с их дипломатическим статусом”. Позднее РФ и Чехия договорились о приведении в паритетное соответствие персонала посольств в Праге и Москве.

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