 

Мнение: Угадайте автора

31.05.2021, 20:22, Разное
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То есть она утверждает, что от тюрьмы в прошлом году спасали путинского пропагандиста Голунова?!
История просто один в один как с Савченко, только там утверждали, что Савченко никого не убивала, а ее похитили. А в случае с Голуновым утверждали, что Голунов наркотики не хранил, а их ему подбросили (на днях полицейским причастным к делу срок выписали). Но зато в обоих случаях и Савченко и Голунов в итоге оказались агентами Кремля. Сколько еще таких агентов среди тех, за кого вписывается рукопожатная общественность – сказать трудно. Но главное вовремя одеть футболку "ЯМЫ имярек…" После того, как "Медузу" в РФ закроют, ждем Голунова на Раша Тудей, Симонян такую публику коллекционирует.

Кстати, относительно той же Сапеги, есть и такая версия, что на самом деле Сапега работала на российские спецслужбы и ее задачей было заманить Протасевича на нужный рейс над Белоруссией. Так что рукопожатной публике следует внимательно подходить к этому вопросу, а то еще выяснится, что боролись за освобождение внештатного агента ФСБ глубокого внедрения и вместо премий имени Немцова и Сахарова, Сапеге светит благодарственная грамота от директора ФСБ. Но пока что Сапега сидит в белорусском СИЗО и по словам ее адвоката переживает "периодические панические атаки".

PS. Там у них кстати еще одна зрада. Недавний скандал с сливом всей базы сторонников Навального как оказалось был связан с тем, что базу слил работник ФБК. Как уверяют из Лондона, по заказу АПшки. Надо понимать, что и его тоже нагрядят почетной грамотой. Хотя тут даже никакого взлома на деле не было. Человек работающий на Навального слил данные всех своих коллег. Отличная работа с кадрами.

Источник: Colonel Cassad



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