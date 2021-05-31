Мнение: Долги капстран, рекордные резервы России и неподдельный рубль

1. В комментариях попытались объяснить, почему старые капиталистические страны богаче бывших соцстран и прочих стран с недоразвитым капитализмом. Мол, капиталисты просто ограбили всех остальных и теперь живут припеваючи. В качестве дополнительного аргумента почему-то привели карту стран с наибольшим уровнем внешнего долга в пересчёте на каждого отдельного человека (более 10 тысяч долларов на нос). Мол, капиталистические жулики и воры, набрали долгов и теперь жируют:

https://olegmakarenko.ru/2148507.html?thread=805080731#t805080731

Карта более-менее актуальна и подтверждается данными из Википедии. В число главных мировых должников входят члены Евросоюза и их западноевропейские соседи, а также Великобритания и её бывшие колонии (включая США, Малайзию и Сингапур), и, вдовесок, Япония, Израиль и отдельные нефтяные монархии Персидского залива:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt

Некоторые из стран-должников действительно успели в прошлом здорово пограбить колонии. Однако заметная часть государств на карте сами когда-то были колониями, а у других государств колоний или никогда не было, или эти колонии были бедными и грабили их сравнительно недолго). В целом, тезис о богатстве Запада по причине неуёмной жадности капиталистов-колониалистов не выдерживает критики.

Всё ровно наоборот: сравнительно мощные, богатые и развитые страны Европы, а вслед за ними и США усилились настолько, что сумели захватить бóльшую часть мира. Эти страны смогли так усилиться благодаря капитализму и связанному с ним бурному технологическому и экономическому развитию.

Та же логика работает и с долгами. Много долгов могут позволить себе набрать те заёмщики, к которым у займодателей есть достаточно высокий уровень доверия (уверенность в том, что долг будет возвращён). Поэтому развитые капиталистические экономики имеют возможность широко применять долговой инструмент как один из способов ускорения темпов роста либо стабилизации ситуации во время кризисов.

Другое дело, что этим инструментом многие западные страны злоупотребляют, забыв, что долги рано или поздно приходится платить. Фактически, это жизнь за счёт будущих поколений. Предыдущие трудолюбивые поколения американцев и европейцев заработали своим странам высокую кредитоспособную репутацию, которая теперь бездарно растрачивается.

Здесь есть много нюансов, в которые я не буду сейчас вдаваться. Страны-эмитенты резервных валют имеют возможность медленно сжигать свою задолженность за счёт печатного станка и инфляции (однако, по факту их долги опережающими темпами растут, снижения не происходит, так что значимость этого фактора преувеличена). Некоторые экономические слабые страны-заёмщики, вроде Греции или Латвии, могут всё же набирать значительные объёмы долга, в расчёте на то, что богатые коллеги по ЕС помогут им заделать пробоины в бюджете.

2. Между тем, пока западные страны всё глубже увязают в неподъёмных долгах, Россия ставит новые рекорды по величине своих резервов:

https://lenta.ru/news/2021/05/27/rezerv/

С 14 по 21 мая международные резервы России выросли на 1,2 процента (семь миллиардов долларов), достигнув рекордного за всю историю значения 600,9 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.

Причиной такой динамики, как объяснили в регуляторе, стала положительная переоценка. В последний раз рекорд фиксировался 7 августа 2020 года, тогда резервы составляли 600,7 миллиарда. В целом за минувший год международные резервы России выросли на 7,5 процента, на 1 января 2021 года они составляли 595,8 миллиарда долларов.

А ведь на протяжении последнего десятилетия (и даже ранее, с 2008 года) нам много раз обещали, что уже скоро Россия разорится. В действительности же оказалось, что мы вполне способны вести разумную, бережливую финансовую политику, даже в условиях низких и нестабильных цен на нефть.

3. То ли фальшивобанкнотчики обленились, то ли в условиях современной цифровой России подделывать наличные деньги стало невыгодно, то ли рубль стал слишком сложным для подделки:

https://lenta.ru/news/2021/05/20/ploho/

Фальшивые банкноты, которые выявляются в России, заметно испортились, их качество таково, что подделку можно обнаружить невооруженным глазом. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал зампред Центробанка России Михаил Алексеев.

По его словам, действительно хороших подделок денежных купюр достоинством 200 и 2000 рублей, недавно введенных в оборот, не было вовсе, а те, что удалось найти, были напечатаны на принтере.

В целом на миллион банкнот в обращении приходится только семь подделок. В Великобритании, заметил Алексеев, тот же показатель равняется 112 банкнотам, а в еврозоне — 23.

Тем не менее чиновник указал, что модернизация банкнотного ряда видится ведомству необходимой. Технологии подделок совершенствуются, а с ними и растут навыки мошенников.