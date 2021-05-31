 

В Госдуме назвали два условия для введения четырехдневной рабочей недели

31.05.2021, 20:06, Разное
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Член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин оценил идею перехода страны на четырёхдневную рабочую идею. По словам депутата, для этого необходимо выполнить два условия.

Первое – повысить налоги на крупный капитал для повышения бюджетной массы. Шеин отметил, что для этого необходимо закрыть оффшорные зоны и пересмотреть налоговые преференции для крупного бизнеса. Во-вторых, по мнению парламентария, нужно вывести теневой рынок труда в легальное поле, сообщает Ura.ru.



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