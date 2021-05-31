Посол рассказал о сроках возобновления полетов в Турцию

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о сроках возобновления авиасообщения между двумя странами. Он поделился своим мнением в интервью одному из турецких изданий.

По словам Ерхова, аналогичная ситуация произошла в прошлом году на пике пандемии коронавируса. Тогда открытия границ ждали и в июне, и в июле, но полёты возобновились лишь 10 августа. То же самое может повториться и в этом году, сообщает телеканал “Царьград”.