 

Посол рассказал о сроках возобновления полетов в Турцию

31.05.2021, 20:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о сроках возобновления авиасообщения между двумя странами. Он поделился своим мнением в интервью одному из турецких изданий.

По словам Ерхова, аналогичная ситуация произошла в прошлом году на пике пандемии коронавируса. Тогда открытия границ ждали и в июне, и в июле, но полёты возобновились лишь 10 августа. То же самое может повториться и в этом году, сообщает телеканал “Царьград”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Неславянский интерфейс

10.02 / Поклонники обсуждают кольцо на безымянном пальце Анастасии Решетовой

13.05 / Фестиваль “Культурный код” и РДШ запускают творческие лагеря для увлеченных стрит-артом школьников

11.09 / Ученые: Жир на ногах помогает снизить риск развития гипертонии

19.03 / Мнение: По чему приказу Россия кормит Среднюю Азию

28.08 / Ляйсан Утяшеву и ее маму в детстве бил пьющий отец-агрессор

06.07 / Мнение: Потанина обеднеют?

20.01 / Прокуратура США обвинила участников штурма Капитолия в сговоре

02.05 / Мнение: Христос воскрес!

10.03 / Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика