Посол рассказал о сроках возобновления полетов в Турцию
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Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал о сроках возобновления авиасообщения между двумя странами. Он поделился своим мнением в интервью одному из турецких изданий.
По словам Ерхова, аналогичная ситуация произошла в прошлом году на пике пандемии коронавируса. Тогда открытия границ ждали и в июне, и в июле, но полёты возобновились лишь 10 августа. То же самое может повториться и в этом году, сообщает телеканал “Царьград”.
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