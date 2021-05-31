Гарик для Катеньки — со всех сторон – Личное мнение

Давайте со всех сторон рассмотрим Гарика, как она сам себя называет — Бульдога, Харламова.

Вот он анфас. Вот — в профиль. С тыла изображения нет, но легко догадаться, что там, правда? Похож на бульдога? Как по мне, так скорее на бегемота.



Фото: Соцсети

Впрочем, не внешность главное, как считают некрасивые люди — важнее внутреннее. Гарик — общепризнанный юморист. Шутки — унитазные, но простому люду, не отягощённому ничем, кроме 10 классов и ПТУ, такой юмор по маслу заходит.

Сколько этому Гарику? За 40 уже?

А теперь давайте посмотрим на Катеньку Ковальчук, с которой Гарик отправился в Сочи.

Вот она — 28 лет, выглядит младше. До раздвоения в глазах похожа на Кристиночку Асмус, только не такая потрёпанная:



Фото: Соцсети

Худенькая. Симпатичная. Молодая. Поехала вместе с Гариком.

У него — закат. Пузатый разведёныш с ребёнком. Наверняка ещё и скучнейший собеседник с юмором поручика Ржевского — что, Наташа, дашь в рот шампанского?



Фото: Соцсети

И вот молодой женщине, которая только-только выходит на пик своей сексуальности и востребованности, не зазорно встречаться с Бегемотом. Более того, не только ведь не зазорно, но и даже почётно — с самим Гариком укатила в Сочи!

Отношения Харламова с Ковальчук начались, судя по слухам, ещё осенью. Едва развёлся, сразу же нашлась та, которая готова любить.

Как и в случае с Масиком Виторганом — только Собчак захлопнула дверь, как сразу постучалась Ниночка. Тоже худенькая, молоденькая, симпатичная. А Масику-то уже под полвека.

Чо спросить-то хотела — девки, ну и как вам лежать с такими? Нет ощущения, что попали на тюленье лежбище, где вам ещё и трахаться надо?

Что смешнее всего, где-то лежит одна Кристина и кусает локти, доказывая, что и у неё после развода есть секс. А его-то и нет, а у Гарика — есть. Причём, сразу.

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