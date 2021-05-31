Мнение: Мусор в поле

Вчера я спрашивала, как мешают косяки при расставании, никто толком не ответил.

Насчет сливов многие кое-как еще понимают, что унижение фигуру уменьшает, но связывают это с памятью в основном.

Отрефлексировать получается только так: вспомнил слив, настроение испортилось и все внутри как будто ослабело.

Вот так многие вред сливов понимают. И поэтому так активно пользуются короной, ведь корона не только забыть плохое помогает, но и решить, что плохое – это хорошее.

А дело совсем не в памяти.

Чтобы не держать ошибки прошлого в голове, достаточно поправить локус контроля и понять, что поезд ушел, надо смотреть в будущее и хватит жевать жвачку. Не “пересматривать” прошлое надо, не копаться в нем, а сделать нечто противоположное, убрать фокус внимания с прошлого безо всяких “переоценок”. Буквально убрать усилием воли и когда вас опять сносит мимо границ, тянет повспоминать и порассуждать на эту тему, не пускать свое внимание туда. Эту полезную привычку нужно в себе развить. Научиться смотреть на актуальные задачи, а не на упущенные возможности.

Управление фокусом внимания позволяет не сливать энергию в дыру, но прошлый слив от перевода фокуса не исчезнет, потому что внимание и память тут совершенно ни при чем.

От перевода фокуса на дела произойдет другое. Разрушенная фигура ваша будет постепенно восстанавливаться. Пока человек жив, его поле пластично, фигура его регенерирует как если бы это был хвост ящерицы. Но происходит это не быстро и не по умолчанию, нужно заниматься ресурсами. Только таким образом направляется энергия на рост фигуры. А если застревать в прошлом и ничем полезным не заниматься, слив будет продолжаться. Вот в чем разница.

Многие все это смешивают в одну кучу. Они то придают сливу слишком большое значение и считают, что он навсегда остается в поле, то наоборот думают, что стоит о нем забыть, его сразу нет. И то и другое заблуждение толкает людей к выращиванию корон. А в реальности дело обстоит иначе. После слива можно восстановиться, долго или коротко, но думать о сливе действительно не нужно, чтобы не сливать свою энергию дальше.

Если доберемся, я расскажу про разные техники, как быстро восстановить фигуру, но никакие техники не помогут, если вы застреваете в прошлом, чтобы растить зеленый виноград или корону, или чтобы предаваться мазохизму в надежде, что “искупите вину”. Ничего этого делать нельзя, нужно поместить фокус внимания на актуальные задачи, полезные вам и людям, и заниматься этим. А техники восстановления – это просто лайфхаки, они делают процесс живей, иногда намного живей. Но и без лайфхаков у вас все получится, если вы будете заниматься ресурсами, а не самокопанием.

Сейчас мне хотелось бы про косяки побольше рассказать, потому что понимание этой темы отстает, как я могла убедиться.

Три главных последствия есть у неэкологичного расставания: разрушение фигуры, отравление ядами и мусор в поле. У любого неэкологичного поведения есть последствия, но от плохого расставания это особенно заметно, поскольку происходит разрыв связей и резкая перемена в поле. И это касается не только разрыва любовных отношений. Уход с работы, ссора с семьей, разрыв с компанией друзей. Если резких перемен кругов общения не происходит, неэкологичное поведение постепенно портит поле, а в момент катаклизмов это происходит быстро.

Большая часть мусора в поле бывает как раз от косяков. Это все хвосты, большая часть сорняков и частично – репейник.

Вообще отделять косяки от сливов – задача часто неблагодарная, в динамике это все перемешивается. Косяки от сливов растут, сливы растут от косяков, и все это растет и кристаллизуется от самокопания, от зависания на этом.

Сложность очищения поля в этом и заключается. Нельзя не видеть мусора в поле, но нельзя в нем сидеть и копаться, надо избавляться, не копаясь.

Это все равно как если бы вы приехали в квартиру, где до вас долго жили грязнули. Если вы быстро уберете мусор, отмоете квартиру и проветрите, вы будете жить в чистоте и порядке. А если вы начнете копаться в мусоре, вы сами станете грязнулей и зарастете мусором еще больше. Не видеть мусор нельзя, закапываться в мусор нельзя, надо быстро отсортировать и выбросить, вот такая задача.

А лучше всего вообще не мусорить в поле, не допускать косяков. Когда люди начинают хорошо видеть, как появляется мусор, как он мешает жить и как трудно его разгребать, они начинают жить намного аккуратней.

Возьмем недавний пример, на котором все запутались.

Автор рассталась с мужчиной после того как ей что-то померещилось вроде измены и она спросила “общается” ли он с кем-то кроме нее. Корона помешала ей протиснуться в границы, поэтому вся ее господская поза, в которой она задала этот надменный и глупый вопрос, оказалась мимо границ. Мужчина не стал оправдываться, ласково пожурил ее за ревность, и остался в границах. Дальше автор пыталась щипцами вытянуть из него объяснения, сначала тягостным молчанием, потом давящими намеками, потом предложением вернуть ему вещи. Все это были щипцы, на которые мужчина не среагировал и поддержал ее имитацию расставания так, как будто это ее инициатива. Автор оказалась в глупом положении, фигура мужчины выросла, хвост ее в поле тоже.

К моему сожалению, никто из комментаторов не заметил, что произошло. Все почти сфокусировались на том, что автор не нужна мужчине и он воспользовался поводом с ней расстаться. Примерно так думает и автор, и все убегающие-в-ночь. Они думают, что если человеку надо, он будет их догонять. Иногда их и правда догоняют, не из-за значимости их, а из-за щипцов, но в процессе погони их значимость так падает, но что догнав, их уже не хотят. Но и в том случае если за ними не гонятся, их значимость тоже падает, их фигура становится меньше, а главное – появляется мусор в их поле.

Ситуация автора – это типичное убегание-в-ночь, где за ней никто не погнался.

И очень жаль, что большинство считают, что если никто не погнался, значит само по себе расставание было верным, неправильной была только форма из-за щипцов.

Вы думаете, что убегание-в-ночь плохо только тем, что это щипцы.

Но быть виновником и инициатором расставания, которого вы не хотите – это еще и косяк.

Представьте себе ситуацию, когда некто, для кого ваша СЗ очень высока, разрывает с вами отношения без вашей вины.

Обычно это бывает из-за его оголодавшей короны-кровопийцы, но для вас причина не важна.

Вас обижает такой поступок, вы не собираетесь ни за кем гнаться, вы просто решаете, что переоценили свою значимость или человек недооценил ее и время вас рассудит.

Время как правило действительно судит, ваша фигура в его поле растет от его косяка, и вскоре убежавший в ночь пытается вернуться, через пень и плетень, через маленькую дверь, а если вы совсем не рады его возвращению, то готов даже просочиться под плинтусом.

Вы можете принять его, но его СЗ все равно уже стала меньше, потому что доверие подорвано и планов насчет него нет. Он поступил с вами плохо и высокомерно, вы разочарованы в нем.

И это произошло не из-за его щипцов, не только из-за щипцов, в большей степени из-за его косяка.

Оказалось, что он не дорожит вами и может предать вас в любой момент.

Он попытался встать сверху, заставив вас признать его господство и побегать за ним.

И вам это противно, даже если он сам испугался потом.

Вот, собственно, что сделала автор.

Она продемонстрировала мужчине, что она – главная в отношениях, она согласна быть с ним только на условиях, что он мальчик, который отчитывается, оправдывается, пресмыкается и ублажает свою госпожу.

В реальности автор – совсем не госпожа, она мокрая курица. И тем хуже для нее. Потому что повела она себя в своей короне и ЗВ как госпожа. Она возомнила, что ее оскорбляет, когда мужчина не дает ей полный отчет на ее мутную формулировку. Она позволяет себе формулировать намеком, но он должен понимать намеки и очень бояться ее обидеть, если она ему дорога.

Вот на что это претензия. Совсем мимо границ.

Мужчина все понял и решил, что она ему в роли госпожи не нужна.

И да, теперь автор стоит под дверью и просит разрешить ей иногда гладить его собаку. Корону она так и не сняла, воображает, что она поместила мужчину во френдзону. И с такой короной она будет сливаться скорее всего, будет ночевать у него на коврике скоро. Так косяк увеличивает слив. Вы не просто зависимы, вы еще и виноваты перед тем, от кого зависите, не сливаться вам теперь очень сложно.

Но нам интересен не слив, а как работает в поле сам по себе косяк.

Косяк это всегда почти заход сверху. Вы переоценили проем двери, ударились головой о косяк. Вот что это такое относительно границ. Иногда косяк бывает сбоку, нарушение обязательств, когда вы переоценили ширину проема, переоценили не свой статус, а границы допустимого. Дверь соразмерна КП. Чем больше ваше КП, тем выше и шире дверь на территорию партнера. А формулу КП вы должны помнить. Напомните для тех, кто забыл.

Когда вы ударяетесь о косяк в физическом мире, вы не получаете ничего кроме шишки и синяка. Вряд ли вы проломите косяк. Но в поле все куда более пластично, ведь поле это эфирный бульон, в котором возникают формы. И от вашего косяка в вашем поле появляются живые хвосты. Живые они, потому что растут. Неживой мусор растет, когда когда вы держите на нем фокус внимания, вливаете в него жизнь, а живой мусор растет сам по себе, и если вы не видите его, растет даже лучше.

Осознание косяка – единственный способ избавиться от хвоста. Но одного осознания бывает мало.

Как ведет себя хвост в поле?

Он вызывает фоновую тревогу. Хвост довольно неприятное и даже страшное название, если вы представите, как он шевелится в вашем поле, ползает и даже следит за вами. Невротики ощущают это примерно так и чувствуют тревогу и ужас.

Анти-невротики (восставшие против невротизма) страдают от хвостов тоже. Им кажется, что это не их чувство вины, а нечто навязываемое им извне. И они постоянно сражаются с этими проекциями. Они все время обвиняют кого-то, родителей и другие родительские фигуры, что их заставляют, что на них давят, что им внушили, что их травмировали. Это их способ сопротивляться тревоге и они уверены, что это нечто навязанное им другими, хотя другим плевать на них.

Так многие феминистки все время обвиняют патриархат, который заставляет их быть красивыми, следовать моде, выходить замуж, рожать детей, а некоторые социалисты обвиняют капитализм в том, что тот заставляет их участвовать в гонке заработка и потребления. По сути все эти люди претендуют на то, чтобы чувствовать себя наверху социальной иерархии, не выполняя никаких социальных норм. Вот это пример, как анти-невротики пытаются раскинуть свои грабли мимо границ, вылезти из своей лодки в открытое море и сражаться там с большими волнами, будто они не песчинки.

Единственный способ избавиться от невротизма – нести ответственность за все, что в границах, не претендовать на то, что мимо границ. Это единственный, действенный и стабильный способ избавиться от фоновой тревоги.

Так вот хвост – это по сути кусок чужой территории в вашем поле, которые вы захватили.

Анти-невротики пытаются сражаются с хвостами, выращивая корону. Тварь я дрожащая? Нет, право имею.

Невротики пытаются компенсировать хвосты сливами, унижая себя и разрушая. Но от сливов хвост только растет.

Часто люди в борьбе с хвостами применяют то и другое. То корону подрастят, чтобы избавиться от чувства вины, то сливаются, чтобы искупить вину. Но то и другое делает ситуацию хуже.

Конечно “время моет поле”, как вы помните. Если человек занимается ресурсами, у него каждый день качается много новой энергии, которая идет на регенерацию его фигуры и реставрацию его поля. Вот почему даже без специальной чистки поля, а просто нормально живя и трудясь, можно прийти в хорошую форму.

Но знания о процессах в поле помогают сделать это быстрей.

Почему даже если человек не осознает хвост, он все равно от него страдает?

Потому что коллективное сознание формируется намного раньше и лучше, чем индивидуальное.

То, что называется совестью или чувством социальной справедливости – это то самое коллективное сознание.

И если за вами косяк, вы чувствуете тревогу, даже если будете доказывать себе, что тревогу вам навязали извне, даже если будете отрицать эту тревогу и заглушать ее. Даже если вы совсем избавитесь от совести, коллективное сознание все равно останется, просто вы закроете себе туда доступ.

На отрицание хвоста и на его камуфляж идет очень много энергии.

Это буквально полевой мусор, который блокирует поток, ослабляет вас, забирает энергию.

“Сила в правде” – в значении “правота” – это отсутствие хвостов.

Это не корона, которая позволяет не видеть своих косяков, это отсутствие их.

Но косяк – это не обязательно ущерб, который вы причинили человеку, это превышение ваших полномочий.

При высокой значимости человека и особенно при зависимости от него, хвост закручивает вас в узел.

Покажу пару отрывков из писем, где видно, как крутят людей такие хвосты.

Вы вчера фокусировались на том, что автор сливается из-за своей короны, но хвост ее играл в этом не последнюю роль.

Она действительно кинула вызов мужчине, зашла к нему сверху, изобразила крутую тетку, и теперь не знает, что делать со своей глупой короной.

И дело не только в том, что она сомневается, изменял ей мужчина или просто не хотел оправдываться, дело не только в том, что она никогда не поймет, хотел ли он расставания раньше или обиделся на ее выходку, главное дело в том, что она действительно выглядела надменной дуре и это образ прилип теперь к ее фигуре. Теперь она не просто ненужная, еще и по своей вине.

Если вы живете в мусоре, это сказывается на вашей “энергетике” как называют люди персону, образ фигуры в поле.

Энергетика – это не физическая оболочка, а ощущение силы, устойчивости и чистоты от человека.

В ленте недавно увидела слова Хосе Ортега-и-Гассета.

“Сущий вздор полагать, что мы видим “только” тело, оценивая встретившегося нам человека. Получается, что потом, усилием воли, мы неизвестно каким, судя по всему, чудесным образом придаем этому физическому объекту душевные качества, неизвестно откуда почерпнутые. Мало того, что это не так; даже когда нам удается, абстрагируясь, как бы отделить душу от тела, нам это стоит огромного труда. Не только в человеческих взаимоотношениях, но и в общении с любым живым существом восприятие физического облика одновременно дает нам представление о его душе или почти душе”

Вот это об “энергетике” или об эфирном теле человека, как называли это оккультисты, о восприятии фигуры.

Отделить это от восприятия внешности практически невозможно, фигура в поле и физическое тело воспринимаются вместе, но первое влияет на второе чуть более, чем очень.

Пока я подбираю фрагменты писем, чтобы мы на примерах разобрались с хвостами, попробуйте предположить, каким образом убирается из поля хвост.

Вот, например, автор того письма. Как ей хвост убрать?

Обратите внимание, слив хвост растит, корона хвост растит.

Кстати, а как растит хвост слив и как корона? Не как они фигуру портят, это ясно, а как они растят хвост?