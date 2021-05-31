Цена правильная: моделирование экономического роста в обществе с нулевыми выбросами

Загрязнение от производства в настоящее время широко распространено, затрагивая все регионы мира, с серьезными экологическими, экономическими и политическими последствиями. Повышенная обеспокоенность общественности и тщательная проверка привели к тому, что многие правительства рассмотрели политику, направленную на снижение загрязнения и улучшение качества окружающей среды. Межправительственные соглашения, такие как Парижское соглашение и Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, сосредоточены на снижении выбросов загрязняющих веществ. В частности, они стремятся создать «общество с нулевым уровнем выбросов», что означает, что загрязнение очищается по мере его производства, а также сокращается загрязнение (эта идея борьбы с загрязнением называется «правилом детского сада»).

Конечно, любые усилия по достижению этой цели требуют денежных вложений и изменений в производственные стратегии, что, как многие опасаются, может нанести ущерб экономике. Теперь исследование моделирования, проведенное учеными из Токийского университета науки и банка Shoko Chukin, Япония, опубликовано в Журнал чистого производства, показывает, что можно добиться экономического роста одновременно с охраной окружающей среды. «Существуют существующие модели, которые изучают, как экономика колеблется в различных условиях, таких как различное качество окружающей среды или налоговые ставки, но в этих моделях не изучались последствия реализации правила о детских садах», — профессор Хидео Нода, ведущий автор исследования, объяснил. «Поэтому мы подумали, что важно расширить модель и включить условие, при котором гипотетическое общество тратит часть своего ВВП на достижение нулевых выбросов. Анализ выбросов также более ощутим и легче понять, чем более расплывчатое понятие« качества окружающей среды ». ‘»

Исследователи использовали экономическую модель, которая позволяет перемещаться между двумя этапами: фазой отсутствия инноваций и фазой инноваций. Ключ к этой модели — важность инноваций; предыдущие модели, ориентированные на окружающую среду и экономику, не учитывали инновации (например, исследования и разработки) как основной движущей силы экономического роста в большинстве развитых стран. Признание этой связи необходимо для улучшения наших знаний о том, как связаны экологические проблемы и экономический рост.

Когда исследователи включили правила для общества с нулевым уровнем выбросов, модель показала, что она совместима с экономическим ростом (то есть устойчивым ростом ВВП), несмотря на то, что часть ВВП направляется на сокращение загрязнения. Однако для того, чтобы это сработало, согласно модели, ВВП должен быть выше определенного уровня. Кроме того, объем ВВП, выделяемый на снижение загрязнения, должен быть гибким. Исследователи также отметили, что в фазе отсутствия инноваций рост ВВП выше, а суммы, затрачиваемые на сокращение загрязнения, сокращаются быстрее. Напротив, на этапе инноваций рост ВВП ниже, и сокращение расходов на борьбу с загрязнением также медленнее.

По словам профессора Ноды, эта работа обеспечивает важную теоретическую основу для разработки политики, поскольку в настоящее время взаимосвязь между нулевыми выбросами и экономическим ростом не совсем понятна. «Тем не менее, эта тема чрезвычайно актуальна для любого политического толчка, направленного на обеспечение устойчивости — например, один раздел Целей устойчивого развития ООН прямо посвящен экономическому росту», — поясняет он. «Наша модель должна помочь убедить лидеров некоторых стран в том, что можно сократить выбросы, не нанося ущерба экономике».

Это, как надеется профессор Нода, может, в свою очередь, побудить руководителей более стремиться к реализации изменений, которые срочно необходимы для решения глобальных экологических кризисов, таких как изменение климата.

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