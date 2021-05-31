Дети, роды и снова дети: 6 фактов о новом сезоне сериала “Триада”

Самой юной актрисе “Триады” всего 3 месяца

Речь о детях, которые одновременно родились у Риты, Наташи и Миланы. Поскольку “Триада” – это правдивый сериал, то и младенцев здесь не меняли на кукол, как это порой бывает в комедиях, а снимали по-настоящему. Разумеется, было сложно, ведь “рабочий” день младенцев сильно ограничен, а просить их делать то, что нужно по сценарию, и вовсе не представляется возможным. По сюжету все дети новорожденные, но в действительности они были чуть постарше. А близняшки, которые родились у Миланы, на самом деле не близняшки и даже не сестры.

За время съемок детки успевали вырасти – они не помещались в коконы, например. Помню, мы снимали сцену, в которой наши героини возвращаются из роддома, и одна из малышек уже так выросла, что научилась переворачиваться и держать голову! – рассказывает актриса Настя Калашникова.

Настя КалашниковаНа площадке дети плакали по цепочке и тормозили съемочный процесс

По словам Настяи Калашниковой, появление младенцев на площадке моментально делало всех участников съемочной группы милыми, тихими и пушистыми. А вот сами дети наводили немало суеты.

Однажды мы снимали в квартире, и в какой-то момент у нас на площадке было три ребенка. Они плакали, иногда начинали плакать по цепочке, даже если находились в трех разных комнатах. И все – съемочный процесс встает, – рассказывает Борис Дергачев.

Оказалось, что плач и непредсказуемые эмоции самых молодых актеров – не главная сложность. Куда больше проблем доставил режим дня новорожденных исполнителей главных ролей.

Но когда они плачут – это еще полбеды, потому что плач можно переозвучить. А вот когда было нужно, чтобы они одновременно спали в кадре… Это было гораздо сложнее! – добавляет сценарист проекта Дарья Грацевич.

Борис Дергачев и Любовь Аксенова в роли Толи и НаташиПсихосоматика в действии: благодаря “Триаде” Настя Калашникова поняла, что такое схватки

По сюжету сериала все три женщины Толика – жена Рита, любовница Наташа и танцовщица Милана – рожают в один день. Роды Миланы, которую сыграла Настя Калашникова, были самыми тяжелыми – ведь она носила двойню. Калашниковой пришлось изображать всю болезненность схваток, причем актриса так вжилась в ситуацию, что действительно пережила болевые ощущения.

Когда мы снимали сцену родов, у меня подключилась психосоматика и по-настоящему разболелся низ живота. Ощущения были необычными, мне даже показалось, будто я знаю, что такое схватки – так мощно я их представила, – рассказывает Настя Калашникова.

После 12-часовой смены актриса сорвала голос.

Дарья Мороз в роли Риты…А Дарья Грацевич – забеременела

Сценаристка и креативный продюсер “Триады” Дарья Грацевич на съемках первого сезона старалась не пропускать ни одного съемочного дня, но во втором сезоне реализовать этот подход не дали обстоятельства: во время съемок она была уже на поздних месяцах беременности.

Съемки сезона сильно затянулись из-за пандемии

Хронология в “Триаде” играет важную роль: ведь если все три героини сериала забеременели летом, то, соответственно, рожать они должны были весной. Однако в расчеты продюсеров вмешалась пандемия и медкарты актеров – например, Настя Калашникова делала перерыв в съемках из-за коронавируса.

Мы начали съемки осенью, которая в итоговом монтаже стала бы весной. Но, к сожалению, из-за пандемии мы заканчивали съемки уже в декабре-январе, и внимательный зритель может заметить, что наша весна в некоторых кадрах получилась снежной, – говорит Дарья Грацевич.

Любовь Аксенова“Триаду” увидят не только российские, но и зарубежные зрители

В преддверии старта второго сезона “Триады” стало известно о том, что сериал заинтересовал иностранных продюсеров. Права на проект у “Газпром-медиа” купила всемирно известная международная компания Armoza Formats, которая сотрудничает с HBO, FOX, NBC, BBC, Channel 4 UK и другими лидерами стриминга и телепоказа. Компания получила возможность показывать уже вышедшие эпизоды сериала за пределами СНГ, а также адаптировать формат и сюжет “Триады” для зрителей разных стран.

Смотрите новый сезон сериала “Триада” с 7 июня в 21:00 на ТНТ.