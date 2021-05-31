В сентябре в Москве стартуют гонки на «Лафетах»

Государственный научный центр «НАМИ» разработал люксовый катафалк на базе платформы «Аурус». Его назвали «Лафет» и уже осенью состоятся первые гонки на автомобилях этой модели.

Катафалк «Аурус-Лафет» по своим габаритам не отличается от базовой модели «Сенат». У него три двери, одна из которых находится сзади и предназначена для помещения в салон гроба. Водитель и передний пассажир отделены от «грузового» отсека глухой перегородкой. Машина оснащена двухзонным климат-контролем и отдельными Hi-End-аудиосистемами для переднего и заднего объёма. «Лафет» – самая лёгкая из модификаций «Ауруса». В ней мало сидений и дополнительного оборудования. Поэтому именно она будет использоваться для спортивных гонок.

– Когда мы начинали разработку элитного катафалка, мы рассчитывали продать как минимум сто машин. Но коронавирус внёс свои коррективы – количество похорон увеличилось, но их бюджет уменьшился, поэтому вложенные в машину средства будем пока отбивать на гонках. Но мы уверены в том, что скоро «Лафеты» будут востребованы по назначению, – сказал главный конструктор проекта «Кортеж» Вадим Переверзев.

Серийное производство автомобилей «Аурус» сегодня торжественно запущено на новом заводе в Елабуге. К середине августа тридцать «Лафетов» доставят на полигон «НАМИ» в Москве и начнутся тренировки гонщиков. Среди них будет главный дизайнер проекта Юрий Черненко.

Руководство проекта «Кортеж» уверено, что гонки на «Лафетах» привлекут большое внимание не только зрителей, но и мировых средств массовой информации. Их планируется проводить ежегодно.

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