Жители Липецкой области выбрали территории для благоустройства по нацпроекту

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31.05.2021, 19:42, Новости дня
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Жители Липецкой области выбрали девять территорий, где в следующем году будет проводится благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

«Липчане определяли, какие территории будут благоустроены в первую очередь, было выбрано девять территорий в Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине и Задонске», – цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что всего на единой платформе регион представил 79 общественных пространств, а в голосовании приняли участие почти 152 тыс. жителей области.

«Видно, что население любит свой регион и заботится о его благополучии, областная власть всегда учитывает мнения людей», – сказал он. Артамонов заверил, что работа в данном направлении будет продолжена как на региональном, так и муниципальном уровнях.

В пресс-службе администрации области в свою очередь пояснили, что победителями стали проекты лыже-роллерной трассы в Ельце, сквера 50 лет Победы в городе Грязи, сквер «Молодежный» в Усмани, аллеи на улице Советская города Лебедяни, данковского Бульвара влюбленных, площадки отдыха вдоль русла реки Тешевка в Задонске, а также второй этап благоустройства парка в Чаплыгине и благоустройства Молодежного парка и Каменного лога в Липецке.

В пресс-службе также напомнили, что все время голосования в регионе ежедневно работали свыше 450 добровольцев, помогавшие жителям в процедуре голосования и консультировавшие их по тем или иным проектам в торговых центрах, парках, МФЦ, а также в высших учебных заведениях и на крупных предприятиях.

Ранее в ТАСС сообщалось, что почти 10 млн россиян приняли участие в онлайн-голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование завершилось в ночь на понедельник, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе могли россияне в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно было по номеру телефона или через учетную запись на портале госуслуг. В будущем созданная платформа будет также использоваться в качестве базы знаний о реализованных и планируемых объектах благоустройства.



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