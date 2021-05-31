Патрушев рассказал о роли ядерного потенциала в новой Стратегии нацбезопасности

В новой редакции Стратегии национальной безопасности РФ отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета «Оборона страны». Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения», – сказал он в интервью «Российской газете».

Также, по его словам, в обновленной Стратегии также уделено внимание «морально-политическому» и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.

Подводя итоги реализации предыдущей редакции Стратегии нацбезопасности, секретарь Совбеза отметил, что РФ надежно защищена от военных угроз, а ее экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению. По его словам, этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России.

Как подчеркнул Патрушев, Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет, и подготовка проекта нового документа в этой сфере продолжалась около года.

Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.