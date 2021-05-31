С точки зрения психологии есть 5 причин, почему некоторые женщины никогда не похудеют

Похудение – заветная мечта многих женщин. Но, к сожалению, многие девушки, как бы ни старались, не могут избавиться от нежелательных килограммов. Казалось бы, они делают все возможное, чтобы скинуть хоть немного и влезть в любимые джинсы, но ненавистный вес так и не уходит. Или же уходит, но через короткое время возвращается. Так почему же так трудно похудеть? Психология имеет ответ на этот вопрос. Давайте узнаем 5 причин, почему некоторые женщины никогда не смогут похудеть.

Причина 1: Семейные установки

Родители часто ругают своих отпрысков за оставленную еду на тарелке. Из-за этого у многих детей постепенно в голове формируется правило: надо есть даже тогда, когда не хочется. К другой семейной установке можно отнести представления о красоте. Многие из нас слышали от бабушки или мамы фразы вроде “ты такая худая, аж светишься” или “мужчины не собаки, за костями бегать не будут”. Винить за это старшее поколение не стоит. Бабушки, выросшие в голодные послевоенные годы, относились к еде совсем по-другому. Впоследствии они привили такое же отношение к еде своим дочерям, а те, в свою очередь, вам.

Существует простой способ избавиться от семейных установок. Вспомните свое детство и напишите карандашом на листке родительские фразы. Сотрите их и напишите ручкой свою установку. Например, “послушная девочка всегда доедает” можно изменить на “девочки едят ровно столько, сколько нужно, чтобы утолить голод”.

Причина 2: Стресс

Как только вы находитесь в стрессовом состоянии (и совсем не важно, по какой причине это происходит), ваш организм начинает делать запасы, которые превращаются в жировые отложения. Жесткая диета – тоже большой стресс для вашего тела. Организм начинает думать, что пищи скоро будет не хватать, и пытается усиленно запасаться “на черный день”. Именно поэтому все жесткие диеты мало способствуют похудению.

Причина 3: Снятие напряжения путем заедания

Вы, скорее всего, замечали, что, как только начинаете чувствовать себя не в своей тарелке или волноваться по какому-нибудь поводу, вам начинает сильно хотеться есть. Все дело в гормоне кортизоле. Он вырабатывается при перенапряжении и заставляет нас есть больше. Тут уж ничего не поделаешь, хотите быть стройной – соберите всю волю в кулак и попытайтесь абстрагироваться от чувства голода.

Причина 4: Откладывание на потом

Этой проблемой страдают 20 % людей на земле. Откладывание на потом – одна из самых распространенных причин, почему не уходит лишний вес. Например, женщина вообще-то давно мечтает избавиться от нескольких лишних килограммов, но скушать картофель фри тоже хочет. Вот она и решает съесть вредный фастфуд сейчас, ведь худеть можно начать со следующего понедельника. Как думаете, сколько таких “понедельников” пройдет, прежде чем она все-таки сядет на диету? Вкусная еда окружает нас везде: на кухне, на улице и даже в рекламе по телевизору. Поэтому, если вы решили сбавить вес, то начинайте это делать прямо сейчас, а не откладывайте на завтра.

Причина 5: Скука

Эта причина наиболее ярко проявляется во время затяжных праздников. Людям трудно придумать, чем заняться, и они начинают есть. А результат такого времяпрепровождения всегда один – набранные килограммы и будущие проблемы со здоровьем. Устранить эту причину крайне легко – заранее придумайте себе интересные занятия на все выходные.