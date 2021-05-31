Мнение: Батько шутит

В Берлине экстренную посадку совершил самолет Ryanair, который следовал из Дублина в Краков. Это произошло из-за угрозы взрыва бомбы. Пассажиров из самолета эвакуировали, весь багаж обыскали. По данным спецслужб, бомбу на борту не обнаружили”.

Похоже, белорусские дебилы окончательно охерели. Теперь они, стало быть, решили “прикрыть” свою дикую выходку с минским самолетом, перейдя к международному хулиганству на, так сказать, постоянной основе. Прямо по пословице – “Отчего не быковать, коли некому унять?” Жду очередного восторженного поста от Маргариты Симоньян – какой же бульбофюрер классный брутальный мущина и как это у него все “красиво получается”. Теперь самолет и в Берлине посадил – аха-ха-ха!

Во всех этих “блестящих операциях” есть одна ложка дерьма, которую некоторые никак не могут расчувствовать. Дело ведь в том, что в подобных выходках нет ни особой доблести, ни выдумки; это просто как ходить с бойцовой собакой по детской площадке и натравливать ее “ради хохмы” на играющих детей. Дети плачут, мамаши визжат – потеха! Собака ненароком может и загрызть кого-нибудь – вообще хохот! Ах, какой риск у этого мужика с поводком, ах, какая смелость…

По идее, конечно, в светлом человеческом мире на детскую площадку должны оперативно прибыть силы правопорядка – собаку пристрелить, ее хозяина тщательно спеленать и отвезти в дурку, где ему самое место. Жалко лишь, что наш мир, увы, какой-то совсем другой, и телефон 02 (и даже 911) в нем не работает.