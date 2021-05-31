Проекты «Мегалайн» обещают стать главной интригой ПМЭФ-2021

В начале июня в Санкт-Петербурге откроется международный экономический форум, на котором будут обсуждаться крупные инвестпроекты. Часть проектов, рассматриваемых комитетом по инвестициям, попали в Сеть. Согласно документам, компания «Мегалайн» планирует заключить с городом контракты на реализацию двух крупных проектов общей стоимостью 236 миллиардов рублей.

Документы, подготовленные региональным комитетом по инвестициям, были опубликованы в телеграм-канале «Индекс перемен». Из них следует, что «Мегалайн» собирается возводить в Северной столице транспортно-пересадочные узлы, а также займется строительством инфраструктурных объектов на территории бывшей стройплощадки защитных сооружений «Горская».



Проекты будут представлены на ПМЭФ, как и перспективный «Залив островов» – намывной квартал для жизни и бизнеса. Подробнее о последнем можно узнать из презентационного ролика. В планах у компании развитие социальной, рекреационной и транспортной инфраструктуры города. Начать реализацию масштабных проектов планируется уже в 2023 году.

«Горскую» хотят превратить в удобное место для бизнеса и отдыха. У Финского залива появится локация, в которой расположатся Парк Инноваций, Морской кластер и Музей дамбы с обзорной площадкой. Проект превратит промзону в комфортную среду для инновационных разработок и туризма.

Строительство транспортно-пересадочных узлов по всему городу, в свою очередь, позволит снизить нагрузку на городские трассы и пересадить жителей мегаполиса на общественный транспорт. Новые ТПУ совместят в себе удобные пересадки на общественный транспорт, перехватывающие парковки и общественные пространства. Пилотным хабом станет территория метро «Старая деревня». Всего же планируется построить 61 ТПУ.

«Залив Островов» – это масштабный проект по намыву территорий в Финском заливе. На искусственно созданном острове появятся жилые зоны и деловой центр. Проект будет реализован силами компании «Зингер Девелопмент» с использованием передовых тенденций градостроительства по «зеленым технологиям».

Стоит отметить, что «Мегалайн» на деле подтвердила свой статус надежной компании. Ее директор Геннадий Корупятник – потомственный строитель. Компания участвовала в реализации крупных госконтрактов по созданию военной инфраструктуры, а также занималась реконструкцией столичного Гостиного Двора и Дома Правительства РФ в Москве. В Петербурге у «Мегалайна» также есть успешные кейсы по строительству жилой и бизнес-инфраструктуры города.

В отличии от многих застройщиков компания «Мегалайн» показала свою надежность, поэтому нет сомнений в том, что масштабные проекты, представляемые на ПМЭФ, будут реализованы. Стоит отметить, что другие компании зачастую халатно относятся к своим обязанностям. Из-за этого нерационально были потрачены государственные средства для создания трамвайной линии от метро Дыбенко до Кудрово, а также легкорельсового трамвая и электрички в Сертолово. Нереализованным остался и проект развития велодорожек на границе РФ и Финляндии