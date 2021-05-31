Ученые предложили новый способ лечения диабета: “Может быть терапевтически эффективным”

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили влияние аутофагии на процессы, связанные с инсулинорезистентностью. По мнению исследователей, усиление данного процесса в организме способно обеспечить повышенную эффективность терапии диабета.

Как объяснили ученые, представляющие Университет Northwestern Medicine (Иллинойс, США), аутофагия обладает ключевой ролью в ряде внутренних процессов организма: она позволяет удалять долгоживущие и неправильно свернутые белки, очищать поврежденные органеллы и регулировать метаболизм. При этом в качестве основного регулятора аутофагии выступает специфический белок Beclin 1. В новом исследовании медики провели анализ крови лабораторных мышей, усиленных Beclin 1, и выявили высокий показатель уровня гормона адипонектина. Стоит отметить, что данный гормон, который секретируется жировыми клетками, способствует активации метаболического пути AMPK – общего регулятора, помогающего метаболизму. Последующее выключение данного рецептора адипонектина обеспечило предотвращение активации AMPK и вызванной ей сенсибилизации инсулинового ответа. Подробно изучив механизма данного процесса, исследователи обнаружили, что ключевую роль в нем сыграл Beclin 1. В частности, у обычных грызунов он в значительной степени был связан с рядом других ингибирующих молекул и высвобождался лишь при активации. В свою очередь, для мутантных мышей с усиленным уровнем аутофагии было характерно существенно большее количество “свободного” Beclin 1, что создало повышенное количество белка для перемещения в пузырьки адипонектина. Такая тенденция позволила облегчить секрецию данных компонентов в кровь и улучшить чувствительность к инсулину.

Резюмируя, один из авторов исследования, биолог Конгконг Хе отметил, что, несмотря на необходимость дальнейшего изучения процесса, уже сейчас можно утверждать об эффективности аутофагии в вопросе лечения инсулинорезистентности при диабете. “Если есть что-то, что имитирует или усиливает функцию адипонектина, это может быть терапевтически эффективным против диабета”, – добавил он. Материалы научной работы были опубликованы в Cell Reports.

Источник: glas.ru