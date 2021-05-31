Верховная Рада на этой неделе рассмотрит постановление о “признании режима Лукашенко угрозой международной безопасности”

“Хочу присоединиться к этому постановлению, в котором украинский парламент выражает требования к власти Республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении [задержанного оппозиционного журналиста] Романа Протасевича и других политических заключенных”, – отметила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она подчеркнула, что это постановление должно быть рассмотрено и поддержано Верховной Радой уже в ближайший вторник, 1 июня, “желательно – конституционным большинством голосов”.

По словам Кондратюк, украинский парламент призывает усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.

“Стоит обратиться к президенту и Совету национальной безопасности и обороны Украины с просьбой определить перечень и срочно применить санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, а также чиновников, имеющих непосредственное отношение к актам государственного терроризма, систематического нарушения прав человека, преследования и заключения журналистов и политических оппонентов режима”, – сказала Кондратюк.

Помимо этого, сегодня парламентарии обсудили вопрос защиты прав украинцев, которые находятся на территории Беларуси или планируют вернуться в Украину.

Контекст:

Отношения Украины и Беларуси ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая. Борт, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Помимо этого, Украина, как и ряд других стран, не признает Лукашенко легитимным главой Беларуси, а также осудила насилие против участников протестов в республике, которые начались после президентских выборов в августе прошлого года. В ноябре 2020-го Украина присоединилась к санкциям ЕС против властей Беларуси.

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