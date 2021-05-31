“Медзакупки” подали иск из-за срыва поставок вакцины CoronaVac

Госпредприятие просит суд взыскать с компании-поставщика “Лекхим” компенсацию за нарушенные сроки.

“Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что “Лекхим” и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно скорее выполнить обязательства перед украинским государством”, – подчеркнул Жумадилов.

Глава ГП добавил, что по состоянию на сегодня в Украине физически имеются чуть более 1,7 млн доз вакцины CoronаVac.

“Мы надеемся, что контракт ориентировочно будет закрыт в середине или в конце июня. Но это не снимает претензий к нашему контрагенту в части несвоевременного выполнения поставок по договору”, – сказал глава “Медзакупок”.

Контекст:

Экспертная организация StateWatch сообщала, что за каждый день просрочки с “Лекхима” взималась пеня в размере 0,1% от цены продукции и 7% за просрочку поставки вакцины на срок более 30 дней. По подсчетам специалистов, размер пени к 14 апреля составил 13,7 млн грн, а штрафа – 24,7 млн грн. За каждый день просрочки поставки вакцины “Лекхиму” начисляли пеню в размере 252 тыс. грн, говорили в организации.

Всего “Лекхим” получил квоту на ввоз в Украину в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech.

CoronaVac не входит в список вакцин против COVID-19, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения (в списке сейчас значатся препараты от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и два варианта вакцины от Oxford/AstraZeneca), но она зарегистрирована и применяется в ряде стран, в том числе в Китае, Турции и Индонезии.

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