Мнение: Разгром саудитов в Джизане. Продолжение погрома

Вышла вторая часть эпического видео посвященного разгрому саудитов в Джизане.

Почти 50 минут нон-стоп действия с захватом опорников, уничтожением интервентов (как обычно 18+), преследованием убегающих, взятием пленных, захватом трофеев, сожжением трофейной техники и т.п. Суровые мужики с калашами в тапках и катом за щекой по-прежнему зверски превозмогают богатых, но бестолковых интервентов.

Первую часть смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/6805917.html

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