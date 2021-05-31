Мнение: Разгром саудитов в Джизане. Продолжение погрома
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Вышла вторая часть эпического видео посвященного разгрому саудитов в Джизане.
Почти 50 минут нон-стоп действия с захватом опорников, уничтожением интервентов (как обычно 18+), преследованием убегающих, взятием пленных, захватом трофеев, сожжением трофейной техники и т.п. Суровые мужики с калашами в тапках и катом за щекой по-прежнему зверски превозмогают богатых, но бестолковых интервентов.
Первую часть смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/6805917.html
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Источник: Colonel Cassad
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