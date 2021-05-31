Мнение: Только российские суда на СМП, отказ от инвестиций в уголь и ущерб от таяния вечной мерзлоты

1. К вопросу о том, зачем России нужно развивать собственное судостроение. Наша цель не только растопить Северный морской путь и создать там необходимую портовую инфраструктуру, но и заполнить этот важный для всего человечества маршрут судами российского производства:

https://www.kommersant.ru/doc/4829028

Только суда российской постройки смогут перевозить уголь и углеводороды по Севморпути, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой. Такой проект постановления правительства подготовил Минпромторг в развитие одобренных в конце мая поправок к Кодексу торгового мореплавания. Впрочем, у правительства сохранились широкие возможности по предоставлению исключений. Эксперты называют список устрашающим и полагают, что крупный бизнес вновь добьется изъятий для своих проектов.

Минпромторг подготовил проект постановления с перечнем видов деятельности, которые могут осуществляться только судами российской постройки (в соответствии с 719-м постановлением правительства). В перечне морские перевозки нефти, газа (в том числе и сжиженного), газового конденсата и угля, добытых в РФ (в том числе на континентальном шельфе) и погруженных на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки. Под ограничения попадет хранение угля и углеводородов на судне в акватории Севморпути. Также в списке: каботаж, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах или территориальном море, санитарный, карантинный и другие виды контроля, а также ледокольная и лоцманская проводки. Цель нововведений — развитие импортозамещения в судостроении и обеспечение заказами российских верфей.

Сам механизм был создан в ходе изменений Кодекса торгового мореплавания (КТМ), которые президент подписал 26 мая. Он стал развитием принятых в конце 2017 года поправок к КТМ, по которым каботаж и перевозки нефти, газа и угля на Севморпути должны обязательно осуществляться судами под флагом РФ. Против обязательств строить суда в РФ ранее активно выступал Новатэк — основной грузоотправитель на Севморпути. Компания смогла получить исключения по использованию судов под иностранным флагом <…>, а также сможет построить шесть газовозов для своих СПГ-проектов за рубежом. При этом Новатэк уже заказал 15 газовозов на дальневосточной «Звезде».

(На заглавной фотографии показаны газовозы Новатэка корейского производства, недавно прошедшие по Северному морскому пути. Примерно такие же суда сейчас строятся на «Звезде»).

2. Крупнейшие западные экономики решили отказаться от инвестиций в уголь и принудили к этому также Японию:

https://lenta.ru/news/2021/05/25/coal/

Страны-члены «Большой семерки» решили отказаться от использования угля в качестве топлива, пишет Bloomberg. Так они собираются привести свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года.

На прошедшей 21 мая встрече министров экологии, климата и окружающей среды «Большой семерки» было решено прекратить финансирование международных проектов, предполагающих использование угля.

Кроме того, страны «Большой семерки» (Великобритания, Италия, Франция, Германия, США, Канада и Япония) согласились взять на себя «обязательства по значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020-х годах». В чем именно они будут заключаться, не уточняется.

Против договоренностей активно выступала Япония, на долю которой по итогам 2019 года пришлось более половины из общих 6,6 миллиарда долларов, направленных на инвестиции в угольные проекты странами «Большой семерки». Однако в итоге Токио согласился объединить усилия с другими участниками сообщества.

При этом в коммюнике по итогам встречи 21 мая допускаются некоторые послабления. В частности, под ограничения пока попадут только государственные инвестиции в угольные проекты.

Лишний раз можно порадоваться, что Россия покинула «Большую семёрку». Пусть японцы и европейцы и американо-канадцы закрывают у себя добычу угля: российский уголь от этого станет только дороже. Кроме того, по мере отказа от угля будет расти спрос на более экологичный газ, добычу и транспортировку которого мы сейчас активно развиваем.

3. В таяние ледников Антарктиды и Гренландии в результате нынешнего глобального потепления никто особенно не верит. А вот потерями из-за таяния вечной мерзлоты нас продолжают пугать:

https://lenta.ru/news/2021/05/27/teplo/

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты, по прогнозам ученых, к 2050 году может достигнуть пяти триллионов рублей. Об этом на Невском международном экологическом конгрессе заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает РИА Новости.

Такие потери, объяснил он, предсказали специалисты из МГУ, РАН и «Гидроспецгеологии». Величина ущерба будет зависеть от скорости деградации мерзлоты.

Козлов напомнил, что многолетней мерзлотой покрыто две трети территории России, это 11 миллионов квадратных километров. При этом территории являются исключительно важными, поскольку экономические успехи страны во многом завязаны на топливно-энергетическом комплексе, а его будущее обеспечивается развитием отрасли в Арктике.

Ранее аналогичное исследование провел банк Morgan Stanley, однако оно касалось влияния таяния вечной мерзлоты на бизнес крупнейших российских корпораций. Аналитики указали, что процесс станет угрозой для инфраструктуры для таких компаний, как «Газпром», «Новатэк», «Норникель», «Алроса».

5 триллионов рублей – это 68 миллиардов долларов, при том что у нас в международных резервах сейчас лежит 600 миллиардов. Также это примерная стоимость пяти «Северных потоков-2». Неприятная потеря, но далеко не катастрофическая.

Кроме того, если мерзлота будет таять медленно и относительно равномерно, потери могут оказаться куда ниже. Вероятно, одна только прибыль от полноценного открытия Севморпути намного превысит все эти убытки. Не говоря уже о том, что миллионы квадратных километров земель станут потенциально пригодны для сельского хозяйства.