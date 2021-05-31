Личное: “Чемоданчик расчехляется будто сам собой”

Хотела несколько фрагментов про хвосты показать, но давайте по целым письмам смотреть, чтобы контекст сохранить целиком.

Очень важно увидеть, что границы – это не только отойти подальше от Харибды, но и не приближаться к Сцилее.

И еще что Харибда и Сцилла – не враги, а близкие подружки, и одна помогает другой.

bibizgul

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Пожалуйста, помогите мне вправить себе мозги.

Мы познакомились полтора месяца назад в тиндере. Мне 32, в разводе, ему 33, никогда не был женат, его ОЗ больше – у него идеальное тело, гораздо больше заработок и куча подруг-бывших. Мы коротко списались, подписались друг на друга в иг. Я заметила, что он любит мою любимую группу, полайкала фото с их концерта и на этом всё. Он молчал, и я через неделю отписалась. Сразу же после этого он написал.

(Вот здесь уже маленький косяк у нее, если рассматривать поле их отношений. С госпожой так нельзя)

Общей темой стала как раз любовь к той группе, винил и вообще музыка. В эти же дни он улетел в отпуск, писал каждый день, мы много болтали обо всём на свете. Он писал, что боится меня упустить. Это продолжалось две недели.

(В шкатулке лежит то, что он писал ей из отпуска, многие подчеркивают это, как будто это вопреки. Хотя в отпуске люди бездельничают и поэтому пишут. Еще в шкатулке лежит его фраза про упустить. Шкатулка нужна, чтобы растить корону. И чтобы бдительно следить, что он достаточно горит)

Потом он вернулся и предложил день для встречи. По-моему, наше знакомство прошло хорошо, он мне понравился, я ему вроде тоже. Он отвез меня домой, и я обняла его как бэ в благодарность за пластинки, что он мне привез из поездки, и он гладил меня по заднице, но поцелуя не произошло. Мне кажется, это был первый раз, когда я-таки заметила рассинхрон.

(За синхроном она тоже следит, ни в коем случае не собирается “сливаться”)

Потом он еще несколько часов писал мне – о том как все это удивительно и прекрасно, и как перестать улыбаться, и что он пьян, хотя не пил, и какая я прекрасная и как со мной хорошо, я отвечала что-то в том же духе и была счастлива.

Но потом я всё испортила.

На следующий день ночью он написал и среди прочего я сказала, что соскучилась. Он сразу же ответил, что приедет через 15 минут. Я думала, что мы просто немного посидим в машине, но когда я села, он почти сразу сказал, что мы едем к нему. Я точно знала, что ехать к нему было не надо. Что лучше было бы продолжать сближаться постепенно и попытаться сберечь вот то, вчерашнее, про улыбаться и пьянеть – ему это вроде нравилось. Я возразила, но вышло неубедительно, рядом с ним я моментально превратилась в кисель.

А когда мы приехали, он сказал, что я останусь у него. Но если я не захочу продолжения, то ничего не будет. И дальше мы всю ночь слушали пластинки и разговаривали. Он поцеловал меня, когда уже светало – а до этого только легонько касался и поглаживал, и еще вдруг мимоходом с улыбкой сказал, что мол как же ему нравится вот это состояние, когда все уже отлично понимают, что дальше, но никто ничего не делает. От волнения я хреново соображала, но смогла догадаться, что ему, видимо, не очень хочется, раз он так медлит. Я чувствовала неловкость и пыталась поизящнее откланяться, но он очень твёрдо останавливал и меня мучило то, что я веду себя как дура, которая будто хочет, чтобы её уговаривали, а я только хотела избавить его от необходимости со мной спать, раз ему не хочется. Но это всё равно произошло, и не было похоже, что ему не хотелось.

(Очень сильно боится слиться, поэтому косячит понемногу, ломается и киснет. Это не только щипцы, но и косяки небольшие. Кто объяснит, почему второе?)

Выходные он предложил провести вместе, на неделе мы ходили в театр, и следующие выходные тоже были вместе. А потом я заболела и полторы недели мы не виделись.

И за это время мозги мои успели окончательно съехать набекрень. Потому что я отчётливо видела, что он стал прохладным, а ничего сделать с этим не могла. Я видела контраст в том тоне, какой был после нашей первой встречи, и сейчас – будто ничего не было и мы просто добрые приятели. В первый день болезни, когда меня совсем расквасило температурой и унынием, я задала вопрос, что произошло, я чувствую перемены. Что я рассчитывала услышать в ответ? Он промямлил что-то про то, что всё развивается слишком быстро. Я узнала эту арию с двух нот, поняла, что про@балась гораздо раньше, мне сразу стало очень стыдно, я больше об этом не заикалась. И вообще сама не проявлялась. А он ежедневно писал и звонил. Я костями чувствовала, что это происходит из-за его чувства вины, очень хотела сделать антищипцы, старалась быть милой, а разговоры не длить, побыстрее прощаться и идти работать/спать/делать процедуры. Ещё были вялые вопросы о том, не нужно ли мне чего, я всегда отвечала что не нужно, спасибо, всё есть.

(Ну и вот она наша девушка-плюс. Заподозрила, что парень не горит и побыстрей сама отморозилась, стала демонстировать наплевательское отношение. Ведь все девушки-плюсы уверены, что их плюс растит минус партнера, хотя как кислятина их может что-то растить. Вопрос ее барский про то, что еще за перемены, это не только щипцы, но и косяк ее. Ну и дальше тоже косяки пошли, которые она называет “анти-щипцы”. А все от паники, от страха перед унижением, ей хочется повыше встать. Понятно, как возникают хвосты?)

Ещё до болезни я пригласила его к нам в театр на премьеру, как раз к этой дате я выздоровела, он пришёл, а после опять предложил остаться на выходные у него. В один из этих дней он повёл меня на площадку смотреть, как он играет, и там получил травму. Насколько она серьёзная, стало ясно позже, но тогда я просто помогала ему, раз оказалась рядом – гуляла с его собакой, приносила/уносила что-то, прибирала и всякое такое. Он много благодарил за это. Словами: «Спасиибо, я так тебе благодарен, так благодарен, спасиибо».

Насчёт дома. Я чувствовала себя там напряжённо. Он постоянно делал замечания – не прислоняйся головой к стене, останется пятно, эта ложка не отсюда, это полотенце висит не здесь, эту игрушку собаке можно тянуть зубами, а эту не давай. Я сообразила, что мне не особо рады, ну или во всяком случае ему не очень комфортно со мной дома, и старалась найти повод вежливо отчалить, но он всякий раз, казалось, искренне расстраивался, обнимал, уговаривал и обижался. В итоге я старалась ничего не трогать, а если потрогала, старалась запомнить, из какого положения я это взяла и положить так же, не говоря о том, что я как заведённая мыла за нами посуду, из-за чего он назвал меня полиция чистоты.

(Вряд ли он постоянно делал ей замечания, скорее всего она вывалила все, что он ей говорил за все время, все это лежит у нее в анти-шкатулке. И конечно она это злопамятно копила и старалась отмораживаться. И опять это не только щипцы, но и косяки, которые отчасти компенсировались тем, что она за ним ухаживала и старалась помогать в быту)

На следующий день ему стало хуже, и когда его отвезли к врачу, стало ясно, что его травма гораздо серьёзнее, возможна операция, и всё это явно надолго.

И я даже не помню, как именно я это сказала, но там было про то, что, если нужно, я готова помогать ему и дальше, приезжать гулять с собакой и всё такое прочее, на что он ответил, что мне будет неудобно ездить туда-сюда, и пусть я соберу с собой вещи, которые мне нужны, привезу их к нему и останусь. Ну и он так как-то решительно и тепло это сказал, что у меня и тени сомнений не возникло, что я что-то не то делаю.

(Сейчас она считает, что должна была отказаться. Но если вы влюблены и человеку нужна помощь и он вас о ней просит, но не зависимо от того, горит он или не горит, вам лучше эту помощь оказать, иначе будет косяк. Даже нелюбимым людям стоит помогать, но любимым тем более. Понятно, почему косяк?)

Я уехала днём, чтобы, как мы условились, вернуться вечером, но вечером он позвонил и прозвучали слова «если хочешь, приезжай». Если хочу? Речь вроде не про моё хочу шла изначально. Меня это смутило немного, но я пропустила мимо ушей.

А на следующее утро, когда я уже стояла в дверях перед уходом на работу, он сказал, что записан к врачу на вечер, и я поняла, что не смогу приехать сразу после работы, поскольку его не будет дома. И спросила, во сколько он вернётся. Он ответил, что точно не знает и «хочешь, возьми ключ». Я спешила и второпях взяла. Но отчётливо почувствовала, что он не хотел его давать. Поэтому я решила не приезжать, пока его не будет, заехать к себе сначала, а к нему приехать, когда он вернётся. Я думала, что так ему будет комфортнее. Когда же он вернулся, то написал – слушай, давай я сегодня сам, не мотайся.

(Он переживает из-за возможной операции, из-за всех опасностей связанных с его травмой, и поэтому его фокус на болезни. А она и раньше тянула себе внимание и теперь злится, что он не рад ее приезду. Он не получает от нее теплоты и заботы скорее всего, только формальную и получает даже груз. И она вроде это чувствует, но думает, что это потому, что он не горит. А должен гореть)

Сам? С разорванными связками? То есть вот до такой степени человек не хочет моего приезда. В этот момент я со своим рвением помочь почувствовала себя каким-то озверевшим тимуровцем, который бля будет, но переведёт бабушку через дорогу, хочет она того или нет.

(Преувеличивает свой слив раз в десять и сейчас будет множить косяк, “для компенсации”)

Я сразу же согласилась, но сказала, что мне всё-таки придётся заехать, чтобы забрать вещи. К счастью, я не привезла к нему чемодан со шмотьём, как он предлагал, но часть необходимого у него осталась, потому что я была уверена, что вернусь. Он сказал, что тогда я должна остаться. Я сказала, что давай позже поговорим.

Пока ехала, меня накрыло раздражение, которого, я понимала, не должно было быть. Меня задело, что он ведёт себя так же, как обнимается – прижимает к себе, а потом отодвигает двумя руками. Он же, наоборот, с порога стал целовать и спрашивать, что с моим настроением. Я спросила, что сказал врач. В этот момент позвонила его мама, и пока он с ней говорил, я быстренько побросала в рюкзак свои вещи, положила ключ на полку и пошла вывести собаку. Когда вернулась, он был всё такой же нежный и ошеломлённо посмотрел, когда я стала обуваться обратно – ты куда, почему, с ума сошла?

(Напоминаю, что он был у врача и тот ему сказал, что дело плохо. А она устраивает ему цыганочку с выходом и вынос мозга в этот момент, вместо того, чтобы поддержать. Поддержка – это когда в центре другой человек, а вы опора, а не когда вы – самый больной в мире карлсон, а другой должен стать вам родной мамой)

Я сказала, что только заехала за вещами и что не очень понимаю, нужна ему помощь или нет, но если он достаточно хорошо себя чувствует, чтобы справляться с бытом самостоятельно, то это супер. На что он ответил что нет, плохо он себя чувствует на самом деле, но он не привык ни на кого рассчитывать и не любит быть обязанным, и если мне не повезло оказаться рядом с ним в такой неудачный период, это не означает автоматически, что я теперь обязана за ним ухаживать, и что если я хочу скипануть, то это вообще ок. Я сказала, что предложила помощь искренне и ни разу не дала понять, что пожалела, чтобы он мог так говорить. Но в целом, мне кажется, я его поняла и поеду. Он уговаривал остаться и говорил, что это всё какой-то бред, зачем мне уезжать, раз я уже приехала, и я чувствовала себя омерзительно, словно я нарочно это всё устроила ради уговоров, но ничего подобного я не хотела. Я вообще вижу, что в этой истории очень много про уговоры.

(Она всячески ему дает понять, что нашла себя не на помойке. Не на помойке! И когда вы так активно это доказываете, народ, всем понятно, что именно на помойке вы себя и нашли. Ну и нашла она момент для истерики подходящий)

А потом я три дня была у себя. Он всё так же писал и звонил ежедневно, я внимательно слушала про врачей и их заключения. Вообще, у меня обычно не бывает возможности для инициирования общения, потому что он всё время на связи – доброе утро, ты проснулась? поела? что ела? ты в метро? ты на работе? ты поела? ты на тренировке? где ты? с кем? кто это? Как-то раз в ночи он прислал длинное сообщение, в котором было про то, какая же я хорошая, и что он мне так благодарен, как я даже себе не представляю, и что без меня ему было бы гораздо хуже. Мне показалось, что от этого всего тоже несёт чувством вины.

(Девушки-плюсы очень подозрительны. Их на мякине не проведешь. Они арию жука узнают по первым нотам и отбиваются скалками)

А в пятницу у меня был очень напряжённый день и у меня не было времени отвечать на его сообщения про кроссовки и видео с собакой. В итоге он позвонил, зная, что я на работе, и, пытаясь скрыть раздражение за улыбкой, спросил – ты реально хочешь сказать, что за весь день у тебя не было времени, чтобы мне ответить? Я охренела и сказала, что у меня очень много работы и что мне не хотелось отвечать ему небрежно второпях. Он тут же сменил тон и сказал – ты только не подумай, это не наезд, это не наезд! А потом спросил, приеду ли я к нему вечером. Когда я приехала, мы молча гуляли с собакой, а на мои попытки с ним разговаривать он совершенно очевидно отвечал сквозь зубы и потом разразился выяснением, почему я такая странная и люблю подолгу не отвечать – хотя, мне казалось, мы это выяснили ещё днём. Я сказала, что уже объясняла это, и что лучше поеду домой, потому что вечер явно не клеится. Он тут же сменил тон, обнял меня и начал уговаривать остаться – мы ведь всё проговорили и выяснили, а именно так люди и должны делать. Опять уговоры.

(Она заламывает руки, ах, опять уговоры, ах у нее получаются щипцы. Но ее косяки уже больше ее щипцов, как раз от того, что она старается свои щипцы “компенсировать”. Расскажите подробней, почему она думает, что ее высокомерное и холодное поведение компенсирует щипцы и что на самом деле выходит)

А на следующий день я уехала днём на встречу с подругой, и когда я спросила, что он делает вечером, меня в его планах не оказалось. И в воскресенье он тоже не пригласил. Это были первые выходные, когда мы оба свободны и не вместе, и впервые, когда он весь день молчал.

Уважаемая Эволюция, мне кажется, что я внимательно его слушаю и не приближаюсь сильнее, чем он хочет, но выходит, мне кажется?

Я чувствую, что всё время наматываю на локоть онегинские кишки, хотя наоборот, боюсь и не хочу этого. Но выходит, пока я смотрю в другую сторону, чемоданчик расчехляется будто сам собой и херак – два метра кишок уже наружу.

(Она думает, что холод, высокомерное поведение и всяческая демонстрация, что не на помойке, нет, не на помойке, – это защита от онежьих порогов. Но липкость от косяков не снижается, а косяки и сами по себе очень плохи, вы выглядите злыми, холодными, жадными, высокомерными, и липкость больше)

Он мне очень сильно нравится, меня пугает перспектива потери, но я вижу, что плюс его растёт, а у меня в голове только паника и одновременно обида на нелюбовь. Пожалуйста, скажите, куда мне нужно смотреть и как не доломать? И можно ли не доломать или тут всё-таки уже без шансов?

И как вести себя в ситуации, когда мне явно не рады, я разворачиваюсь, чтобы уйти, а меня хватают за руки, меняют тон и уговаривают остаться? Хотелось бы просто сквозь землю провалиться.

(Даже не знаю, с чего тут начать. Наверное с того, чтобы выкинуть из головы, что вам должны быть рады. Снизить нужно вот эту вот планку, вот эти ожидаемые пожары, выбросить канистры с бензином. Пока рапунцели считают, что сережи и юры должны гореть, они будут то спички заженные в них кидать, то на полу в слезах валяться)

Спасибо, что вы есть и помогаете.

С уважением.