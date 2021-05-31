 

Уилл Смит оригинально поздравил наследного принца Дубая с рождением детей

31.05.2021, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

52-летний актер Уилл Смит на выходных поздравил наследного принца Дубая Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума с рождением двойни, и направил молодому отцу подарки из Америки. Две коробки – одна в розовых, другая в синих тонах – были доставлены принцу. Его Высочество поблагодарил актера публично. Принц Хамдан опубликовал в сторис в Instagram, на который подписаны 18 миллионов человек, фото Уилла Смита на фоне подарков и сами коробки с именами новорожденных. Что именно в них, принц не уточнил, однако на коробках видны изображения персонажей мультфильма “Алладин”, в голливудской адаптации которого Уилл Смит сыграл Джинна.

Уилл Смит

Такое внимание со стороны голливудской звезды неудивительно, ведь Уилл Смит – частый гость в Объединенных Арабских Эмиратах, и, судя по фото и видеороликам, хорошо знаком с наследным принцем.

Напомним, что в субботу, 22 мая, наследный принц Дубая Хамдан впервые стал отцом. У будущего эмира родились двойняшки. Мальчика назвали Рашидом, а девочку Шейхой. 38-летний принц поделился фотографией самого счастливого момента своей жизни на своей странице в Instagram. На снимке Хамдан держит новорожденных детей, лиц которых не видно в кадре, сидя на диване на фоне портрета своего отца, действующего эмира Дубая.

Слава богу, – гласит подпись к фотографии.

В июне 2019 года наследный принц Дубая вступил в брак с Шейхой бин Саид бин Сани аль-Мактум. Она и подарила ему двойню.

Хамдан с детьми

Состояние Хамдана оценивается, по разным данным, от 5 до 13 миллиардов долларов, он владеет 77-метровой яхтой, проживает во дворце Zabeel Palace в Дубае, а также владеет дворцами в Абу-Даби и в пустыне рядом с Дубаем. Его отец – один из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке, и сам принц Хамдан имеет все шансы стать таким же с течением времени. Его неофициальное прозвище – Аладдин. Поклонницы увидели в нем героя восточной сказки из-за доброго сердца и щедрой души: Хамдан тратит большие суммы на благотворительность и активно помогает тем, кому в этой жизни повезло меньше. Он второй сын из 12 детей эмира и 4-й ребенок по старшинству. Однако он получил титул наследного принца лишь в 2008 году. До этого момента прямым наследником шейха Мохаммеда считался его старший сын, принц Рашид. Именно он должен был занять пост эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ после смерти отца, однако Рашид ушел из жизни раньше Мохаммеда – в 33 года в 2015-м, перед этим испортив себе репутацию и отношения с отцом. Подробнее об этом, а также о других фактах из жизни принца читайте здесь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.10 / Скандалы: На темной стороне Сети

05.02 / Мнение: Последний всплеск

28.11 / Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу

18.09 / Михаил Ефремов назвал своих сокамерников-мошенников одаренными людьми

20.01 / Мнение: Как дважды провернуть фальшь

17.08 / Экстрасенс Циминтия раскрыла тайну скоропостижной смерти Легкоступовой

15.04 / Опубликованы новые изображения сравнения iPhone 12 Pro, iPhone 13 и iPhone 13 Pro

07.05 / Кейт Миддлтон неожиданно вышла в свет, чтобы отпраздновать выход своей новой книги

31.01 / Мнение: Очень странные дела

05.11 / Встречи с живыми мамонтами в России и других странах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика