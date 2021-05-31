Уилл Смит оригинально поздравил наследного принца Дубая с рождением детей

52-летний актер Уилл Смит на выходных поздравил наследного принца Дубая Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума с рождением двойни, и направил молодому отцу подарки из Америки. Две коробки – одна в розовых, другая в синих тонах – были доставлены принцу. Его Высочество поблагодарил актера публично. Принц Хамдан опубликовал в сторис в Instagram, на который подписаны 18 миллионов человек, фото Уилла Смита на фоне подарков и сами коробки с именами новорожденных. Что именно в них, принц не уточнил, однако на коробках видны изображения персонажей мультфильма “Алладин”, в голливудской адаптации которого Уилл Смит сыграл Джинна.

Уилл Смит

Такое внимание со стороны голливудской звезды неудивительно, ведь Уилл Смит – частый гость в Объединенных Арабских Эмиратах, и, судя по фото и видеороликам, хорошо знаком с наследным принцем.

Напомним, что в субботу, 22 мая, наследный принц Дубая Хамдан впервые стал отцом. У будущего эмира родились двойняшки. Мальчика назвали Рашидом, а девочку Шейхой. 38-летний принц поделился фотографией самого счастливого момента своей жизни на своей странице в Instagram. На снимке Хамдан держит новорожденных детей, лиц которых не видно в кадре, сидя на диване на фоне портрета своего отца, действующего эмира Дубая.

Слава богу, – гласит подпись к фотографии.

В июне 2019 года наследный принц Дубая вступил в брак с Шейхой бин Саид бин Сани аль-Мактум. Она и подарила ему двойню.

Хамдан с детьми

Состояние Хамдана оценивается, по разным данным, от 5 до 13 миллиардов долларов, он владеет 77-метровой яхтой, проживает во дворце Zabeel Palace в Дубае, а также владеет дворцами в Абу-Даби и в пустыне рядом с Дубаем. Его отец – один из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке, и сам принц Хамдан имеет все шансы стать таким же с течением времени. Его неофициальное прозвище – Аладдин. Поклонницы увидели в нем героя восточной сказки из-за доброго сердца и щедрой души: Хамдан тратит большие суммы на благотворительность и активно помогает тем, кому в этой жизни повезло меньше. Он второй сын из 12 детей эмира и 4-й ребенок по старшинству. Однако он получил титул наследного принца лишь в 2008 году. До этого момента прямым наследником шейха Мохаммеда считался его старший сын, принц Рашид. Именно он должен был занять пост эмира Дубая и премьер-министра ОАЭ после смерти отца, однако Рашид ушел из жизни раньше Мохаммеда – в 33 года в 2015-м, перед этим испортив себе репутацию и отношения с отцом. Подробнее об этом, а также о других фактах из жизни принца читайте здесь.