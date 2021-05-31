 

Тайгер Вудс рассказал о реабилитации после ДТП: “Моя задача – ходить самостоятельно”

31.05.2021, 18:50, Разное
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Американский спортсмен, гольфист Тайгер Вудс рассказал авторитетному изданию о гольфе Golf Digest, как проходит его восстановление после автокатастрофы, произошедшей в феврале этого года. В результате ДТП 45-летний Тайгер получил серьезные травмы правой ноги, а сразу после аварии ему сделали срочную операцию на позвоночник. Сейчас, по словам Вудса, он даже примерно не может сказать, когда вернется на поле. Один из самых титулованных и богатых спортсменов мира, переживший не одну профессиональную травму и реабилитацию, признался, что на этот раз восстановление дается ему сложнее всего.

На этот раз все совершенно иначе. После моих прошлых травм я теперь хорошо знаком с процессом реабилитации, но этот раз стал самым болезненным из всех, что я проходил, – рассказал спортсмен. Тайгера выписали из больницы в середине марта, но он продолжает активное лечение. По его словам, особое внимание он уделяет физиотерапии. Гольфист пока не готов думать о возвращении в спорт и считает, что главная его задача сегодня – ходить без помощи костылей.

Я уделяю много времени физиотерапии. Каждый день выполняю необходимые упражнения и фокусируюсь на своей главной текущей цели – ходить самостоятельно. Делаю по шагу за раз, – признался Вудс.

Тайгер Вудс

При этом Тайгер не теряет присутствие духа и шутит по поводу своих фото, где он на костылях: 

На этих фотографиях с костылями у меня определенно шире выглядят плечи. Хотя может, это из-за тренировок? Приятно, что можно оставаться сильным и тренировать верхнюю часть тела, – сказал Вудс.

Тайгер Вудс

Напомним, страшная авария произошла 23 февраля 2021 года. В пригороде Лос-Анджелеса Тайгер Вудс превысил скорость, не справился с управлением автомобиля и врезался в дерево. Спасателям, прибывшим на место аварии, пришлось извлекать спортсмена из искореженного внедорожника с помощью гидравлических ножниц. Тайгер чудом остался жив, но получил множественные травмы ног. Его моментально доставили в больницу Harbor–UCLA Medical Center, где спортсмену уже была проведена операция. О ней подробнее рассказал главный врач больницы Аниш Махаджан:

Тайгер Вудс получил серьезные травмы правой ноги. Врачи зафиксировали открытые осколочные переломы большеберцовой и малоберцовой костей. В большеберцовую кость ввели стержень. Также при проведении операции были использованы винты и штифты.

Махаджан также добавил, что Вудс быстро пришел в себя и стал реагировать на внешние раздражители. Ситуацию осложнял тот факт, что незадолго до аварии спортсмен перенес операцию на позвоночнике – ему удалили фрагмент межпозвоночного диска, который защемлял нерв.



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