В профсоюзе таксистов объяснили повышенный тариф на такси с детским креслом

Водителям такси при приеме заказа от пассажира с ребенком необходимо сначала отправиться в таксопарк за детским креслом, а уже после этого ехать к месту подачи машины, поэтому такие поездки стоят дороже, сказал газете ВЗГЛЯД председатель профсоюза московских таксистов Александр Макаров, отвечая на соответствующую критику замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме «Большой семейный совет» возмутился, что при заказе такси с детским креслом происходит наценка, что является дискриминацией. Он привел в пример такую сферу услуг, как кафе, где созданы условия для посетителей с детьми, для них есть специальные столики и кресла, и в такси должно быть то же самое.

«Если водитель работает по ИП (является индивидуальным предпринимателем), то он, зачастую, возит детское кресло с собой, поэтому цена за поездку с ребенком или без у него не должна меняться. Но если же ему поступает заказ на двоих детей, то ему где-то нужно брать второе кресло, и это, скорее всего, повлияет на стоимость. В таксомоторных парках вообще все иначе: принимая заказ, где будет ребенок, водитель отправляется в таксопарк, чтобы взять для него детское кресло. Только после этого он едет к месту подачи», – говорит Макаров.

В связи с тем, что водителю необходимо потратить время, бензин и силы на то, чтобы забрать сиденье для ребенка в определенной точке города, цена на такие заказы заведомо выше, нежели на обычные, продолжает собеседник.

«Никакой дискриминации здесь нет. Водитель же не может постоянно это кресло с собой возить, оно ведь занимает место в багажнике. Бывает, что нужно принять заказ от группы людей, и если багажник будет занят автокреслом, то куда разместить чемодан пассажиров или их сумки? Они же не должны держать их на коленях. Поэтому и получается такая наценка на такси с креслом», – объясняет председатель профсоюза.

Кроме того, Макаров подчеркнул, что создавать отдельную категорию такси, которая будет перевозить пассажиров с детьми на данный момент нерентабельно.