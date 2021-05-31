В театре рассказали о госпитализации актера Александра Збруева

Народный артист РСФСР Александр Збруев лег в больницу на плановое лечение, сообщили в московском театре «Ленком».

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что актера госпитализировали. «Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении», – сообщил представитель «Ленкома», передает РИА «Новости».

82-летний актер заслужил славу десятками ролей в театре и кино. Советские и российские зрители любят его за роли в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и многих других.

Напомним, что в феврале в Telegram-каналах публиковалась информация, что Збруева госпитализировали с пневмонией и якобы его состояние оценивается как средней степени тяжести. Тогда эту информацию также опровергли в театре.