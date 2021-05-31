 

Кипр закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии

31.05.2021, 18:44, Новости дня
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Белорусским самолетам запрещено до 28 августа заходить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское, говорится в уведомлении Службы аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра.

«Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Кипр. Всем операторам воздушных судов, зарегистрированным в Республике Кипр, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять (рейсы) в/из аэропортов Республики Беларусь», – цитирует уведомление РИА «Новости». Уточняется, что все рейсы в/из Беларуси и Республики Кипр приостановлены.

Под ограничения не попадают рейсы гуманитарные, скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации. Ограничения введены с 28 мая до 28 августа.

Вместе с тем авиакомпания «Белавиа» сообщила о приостановке полетов в Ларнаку.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.



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